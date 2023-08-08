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南投雨災民眾撤離完成 許淑華道感謝不禁紅了眼眶

中央社／ 南投縣8日電
南投縣仁愛鄉日前暴雨致災，經連日作業後，目前已無待救者，來自各縣市的消防特搜大隊完成支援任務將撤出災區，南投縣長許淑華（前背對者）8日親自到場致謝。（南投縣政府提供） 中央社
南投縣仁愛鄉日前暴雨致災，經連日作業後，目前已無待救者，來自各縣市的消防特搜大隊完成支援任務將撤出災區，南投縣長許淑華（前背對者）8日親自到場致謝。（南投縣政府提供） 中央社

仁愛鄉雨災，目前已無待撤離民眾，部分任務告段落，消防署、台中消防、新北消防、新北義消完成搜救任務將撤離；南投縣長許淑華上山頒感謝狀，感性歡迎回來看重建後的仁愛鄉。

颱風卡努外圍環流影響加上西南風，仁愛鄉8月4日暴雨釀災，多支救援隊近日投入搶救受困者，經連日作業，目前無待救者，內政部消防署特種搜救隊、台中市消防局特搜大隊、新北市消防局特搜大隊、新北市消防局義消特搜大隊完成支援任務，即將撤出災區。

今天是父親節，許淑華下午到仁愛鄉公所頒發感謝狀給來自不同縣市、單位的搜救隊，感謝出勤人員為救災於父親節還留在仁愛鄉山區，祝福搜救隊員「父親節快樂」，也希望搜救隊員未來放假有機會回來看看重建蛻變後的仁愛鄉；許淑華講到感動處，不禁紅了眼眶。

包含消防署特搜隊、台中市特搜大隊、新北市特搜大隊、新北市義消特搜大隊、第五作戰區指揮部、國防部南投縣後備指揮部等單位人員接受許淑華致謝；許淑華說，代表縣府、縣民感謝搜救人員辛勞，大家不但跑到仁愛鄉救災，還提供很多資源，南投人銘感在心。

許淑華接受媒體聯訪也表示，有關廬山溫泉區地質安全，將請經濟部中央地質調查所、農業部農村發展及水土保持署等單位提供數據全面體檢，其他地區邊坡防治也會檢討；另外，投89線已搶通，投83線、投85線還有零星工程，各村提出機具需求，只要路通，機具就會跟著進駐。

南投縣仁愛鄉日前暴雨成災，各地搜救隊集結馳援，至8日已無待撤離民眾，消防署、台中消防、新北消防、新北義消等隊伍完成任務將撤離，南投縣長許淑華（前左）到場頒發感謝狀給搜救人員。（南投縣政府提供） 中央社
南投縣仁愛鄉日前暴雨成災，各地搜救隊集結馳援，至8日已無待撤離民眾，消防署、台中消防、新北消防、新北義消等隊伍完成任務將撤離，南投縣長許淑華（前左）到場頒發感謝狀給搜救人員。（南投縣政府提供） 中央社

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