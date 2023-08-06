西南風還沒完！周二降雨擴全台 卡努恐重返中颱侵日韓

卡努颱風遠離之後，西南風影響，連日致災性降雨重創南投仁愛鄉等地區。中央氣象局預報員廖經翔說，未來一周台灣天氣主要還是受到西南風影響，中南部的降雨還是會持續下去；至於北部、宜花東地區在背風側，會是晴朗高溫的天氣。

廖經翔說，卡努颱風預計會朝偏北的方向前進，逐漸經過日本九州，對台灣的天氣影響會愈來愈小。不過，它帶來的季風槽以及西南風的情況，會持續影響台灣未來一周的天氣。

昨天苗栗苑裡昨天中午的時雨量111.5毫米，接近短延時豪雨情形。其它時雨量前幾名縣市都在中南部靠近山區的地方，有70至80毫米。

廖經翔說，今天降雨的強度範圍和昨天相比有減少情況，目前以屏東春日的時雨量75毫米為全國最多，其他時雨量偏多也是中南部山區，有30至40毫米，降雨明顯地區主要在南高屏山區。

他表示，預測今明兩天降雨明顯地區仍集中南高屏山區，花東山區也會有短暫陣雨或雷雨的情況發生。至於北部、宜蘭在中午過後可能會有零星的午後雷陣雨。

廖經翔說，周二之後水氣整體來說會愈來愈多，西南風帶上來的水氣不只中南部會有陣雨或雷雨，北部、宜蘭地區都會有整天性的零星短暫陣雨。而中南部降雨明顯的地方，會轉移到平地。

溫度部分，今天中南部因迎風面、雲量較多的關係，溫度29至31度左右。北部地區尤其大台北、宜花東可能會有36度以上高溫出現，屬於高溫炎熱的天氣。台東因為過山沉降，會有焚風發生機率。

他說，因為前兩天累積雨量有500至600毫米，連日降雨的情況下，山區可能會有坍方、落石，或是溪水暴漲的情形，請避免前往中南部的山區。

廖經翔說，卡努颱風雖然距離台灣600至700公里海面上，但基隆北海岸、東半部地區仍有長浪，至於西南部沿海尤其南高屏，目前還是有觀測到2公尺的浪高，前往海邊一定要注意安全。蘭嶼綠島、北部、恆春半島沿海可能有8至9級強陣風發生。

至於卡努颱風最新動態，廖經翔說，卡努颱風目前在琉球東北邊海面上，移動速度沒有太快，預計逐漸往北或偏北北西方向前進，會到九州、朝鮮半島附近，目前強度是輕度颱風上限，未來不排除來到中度颱風等級。