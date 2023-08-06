路斷13年重建花130億 南橫復通一年…橋又毀

恢復通車才一年、花費一百卅億元重建的南橫公路，首度面臨颱風豪雨考驗卻慘不忍睹，上月杜蘇芮造成台東端埡口路段路基嚴重流失，此次卡努颱風沖壞高雄端明霸克露便橋，桃源區三部落又成孤島。公路總局官員坦言，鋼便橋能撐過去年八次土石流已不容易，「沖毀早在預料之中」。

桃源區與外界斷線的三部落一四七戶、四九八人焦慮難安，部落族人成立自救會，昨決議拒絕外界輸送物資，進行軟性抗議。議員高忠德說，族人已經忍耐十四年，族人需要的是一條安全的路，不是每年雨天斷路，才來投送物資關懷、安慰。

公路總局甲仙工務段表示，明霸克露橋鋼便橋下水位雖已退去，但河床相當軟，暫無法搶修，便橋封閉到十二日，也盡速搶通溪底便道開放通行。至於受創嚴重的台東啞口段，預估要三個月工期才可望搶通。

台二十線布唐布那斯、荖濃與玉穗三條溪沖積處，是南橫交通的瓶頸點，以前原本削山開闢便道，便道毀後，二○一七年花費十億建造新橋明霸克露橋， 取布農族語「希望」之意命名，卻在二○二一年八月時遭沖毀，後來改用鋼便橋。第三區養護工程處甲仙段長鄭敏華說，明霸克露橋位置嚴峻，二○一七年建造的新橋僅能承受八百毫米雨量，二○二一年八月累積雨量達一千毫米，加上土石淤積高達十公尺而被沖毀，現在的鋼便橋就是當時臨時興建的聯外道路。

工務段統計，莫拉克風災將荖濃溪河床墊高四十公尺，這次土石淤積又增加十公尺，在土石流一波波攻擊下，大石瞬間往下游沖刷，才讓鋼便橋「腿軟」。

鄭敏華說，鋼便橋是臨時性設施，能撐過去年八次土石流已不容易，被沖毀是預料之中。高雄市長陳其邁昨指示撤離住戶，並備妥半個月物資，若有緊急需求，啟用大型流籠或由空勤總隊派直升機協助。