連任議長失利後…台南頻查弊案 都有郭信良身影

郭信良是七連霸議員，從政廿多年來，人脈藍綠通吃，曾涉及海佃國中新建校舍工程弊案及官田鋼鐵鍍鋅廠擴廠環評索賄案，兩度遭檢方依貪汙罪起訴，均獲判無罪，郭信良爭取議長連任失利後，從八八槍擊到正副議長賄選案都有其身影，也讓檢調有辦不完的弊案。

台南市府二○○四年辦理海佃國中新建校舍工程，允傳建築師事務所為取得第一期工程設計監造案，向郭信良服務處打聽評選委員名單，承諾若取得工程將以設計監造費用一成酬謝。郭信良以臆測方式挑選四名學者，騙稱從市府高層取得，允傳信以為真，交付四十六萬元。

二○○五年教育局辦理第二期工程規劃設計監造，因允傳在第一期工程有缺失，時任校長洪麗里建議重辦遴選，公文經當時教育局長王水文批示後，轉呈市長許添財核可；允傳負責人林傳盛透過郭信良向王水文施壓，變更招標方式，順利取得第二期標案，再支付廿萬元給郭信良。

檢方雖依貪汙罪起訴郭信良，但法院審理時，林傳盛供稱兩筆錢是借貸，加上無積極事證顯示郭信良有向王水文施壓，判決無罪。

另外，郭信良被控二○一一年八月與官田鋼鐵榮譽董事長陳協同餐敘時，涉稱廢渣交給他處理，環評就能通過，結果陳陸續交付七百萬元，環評案卻未過，檢方依貪汙罪嫌起訴郭，但法院認為陳請郭出面與抗爭民眾協調溝通，不能認定郭信良等人施用詐術收賄，判無罪確定。

名嘴吳子嘉去年底在節目爆料，檢警偵辦八八槍擊案，民進黨前中執委郭再欽證稱幕後教唆者是郭信良，當時郭再欽否認，郭信良也嚴正否認「我想郭再欽應該不會這麼說」。台南地檢署至今未曾為此案傳喚過郭信良。

民進黨南市議員林依婷去年底指控，郭信良涉向台南市區漁會貸款至今近卅年，竟可一毛錢都不用還，債務累積至一千五百萬，另也跟農會借錢高達八千萬元，質疑「難道不是特權？？」郭信良說，「我不是黑道，也沒有黑金，只是人比較黑一點」，卅幾年來創業養蝦成果不好，自己也不善理財。