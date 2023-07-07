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郭信良遭查 藍質疑賴清德剷除異己

聯合報／ 記者吳淑玲鄭惠仁林伯驊／台南報導
台南市前議長、現任議員郭信良（左一）被控收賄，檢調昨天大陣仗搜索郭的服務處，經兩小時地毯式搜索，郭搭乘黑色座車前往南檢偵訊。記者林伯驊／攝影
台南市前議長、現任議員郭信良（左一）被控收賄，檢調昨天大陣仗搜索郭的服務處，經兩小時地毯式搜索，郭搭乘黑色座車前往南檢偵訊。記者林伯驊／攝影

台南市前議長郭信良與副總統賴清德長年不對盤，二○一八年賴不挺郭選議長，郭退出民進黨後當選，本屆連任議長失利，如今被辦貪汙案。國民黨陣營質疑，外傳郭信良著眼現任正副議長涉賄選，若判刑將去職，他將拚這次補選，綠營此時出手意在剷除異己，讓郭一蹶不振，更恐影響下屆市長熱門人選立委陳亭妃；但綠營否認是政治清算，相信檢調不會成為政黨或政治人物的打手。

國民黨前台南市議員謝龍介說，台南升格直轄市後，第一屆正副議長由民進黨賴美惠、郭信良當選，第二屆國民黨李全教擊敗賴美惠，郭信良卻能續當副議長，讓時任市長賴清德認為郭與國民黨合作，雙方結下樑子，也傳出賴想剷除郭的勢力。

謝龍介指出，第三屆民進黨提名邱莉莉郭清華角逐正副議長，迫使郭信良結合國民黨、無黨奪議長，打破綠營長期在台南一黨獨大局勢，台南又是賴清德本命區，自然會讓民進黨心不甘情不願，進而在去年第四屆正副議長傳出賄選。

南市議會國民黨團總召蔡育輝認為，郭信良二○一八年藉突襲宣布退出民進黨，結合藍營當選，遭開除黨籍且五年不得入黨，不過此處分已快屆滿，假使正副議長因賄選案遭判刑去職，郭參加補選、結合跨黨派支持，確有機會一搏，近期他規畫議會考察出國賣芒果，有拉攏議會同事的意味。

蔡育輝說，郭信良若能重奪議長，五年條款又結束，未來「在民進黨內又是一根刺」，讓他身陷官司可剷除異己、一蹶不振，而去年曾挺他拚議長的政治盟友立委陳亭妃，也將一併受打擊。

南市議會民進黨團幹事長蔡筱薇說，尊重檢調辦案，籲郭配合查明真相；民進黨南市議員周嘉韋說，相信檢調不會成為任何一個政黨或政治人物的打手，盼秉持毋枉毋縱盡快偵結。

市議會民進黨團發言人李宗翰說，國民黨對議長邱莉莉的案子就說要嚴加調查還要辭議長，郭信良的案子就稱是政治鬥爭政治迫害，由此可知國民黨就是透過政治力企圖干預司法。

針對藍營認為郭信良遭政治清算恐影響盟友陳亭妃選市長，昨陳亭妃手機關機無法取得回應。

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