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修法不罰初犯 挨批縱容人頭戶

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導
詐團近來透過收購人頭戶，用來收受及轉帳贓款，為詐騙所得層層洗錢。本報資料照片
詐團近來透過收購人頭戶，用來收受及轉帳贓款，為詐騙所得層層洗錢。本報資料照片

詐騙集團用人頭帳戶收受及轉帳贓款，隨假投資竄升，人頭戶取得不易，收購價傳飆漲至四十萬元，也衍生私行拘禁人頭。官警多認為，金管會不應消極怠惰，未督促銀行嚴審開戶及約定轉帳，另法務部新修洗錢防制法人頭帳戶罪，「不處罰初犯」也是縱容詐騙。

刑事局統計，假投資前年發生四八九六件、財損廿一億元，去年升至六五四二件、財損卅七億元，今年持續上升，上半年四一二八件已騙走廿億元。詐騙型態從假檢警轉向假投資，被害人交款從面交現金改匯款，人頭戶需求提高。

詐團在臉書社團登徵才廣告「收簿」，要求職者提供存摺「賣簿」，收購價十年前約三千至五千元，因詐團需求及警方加強查緝，這兩年漲價為十五至廿五萬元，近月更飆到卅至四十萬元。

假投資被騙時間長、金額高，詐團須延長人頭戶使用時間及臨櫃提領贓款，為通過銀行致電照會、臨櫃關懷提問，由開戶人接電話及臨櫃提領成功率高，也避免遭車手「黑吃黑」，開始拘禁人頭兼任車手押往銀行領錢。

去年七月廿七日至上月廿八日，警方查獲人頭遭私行拘禁案一六○件、犯嫌七一六人，救出四九二人，去年爆發虐死三人「台版柬埔寨案」，事態嚴重。

警方觀察，現今被騙賣簿減少，多數自願賣簿，約七成獲詐欺罪不起訴。法務部修正洗錢防制法增訂人頭帳戶罪，處罰收簿及賣簿，上月十四日施行。

若無「對價」或提供三個以上帳戶，初犯僅由警方告誡，五年內再犯才處三年以下徒刑、拘役或科或併科一百萬元以下罰金。據了解，修法時警方建議初犯一律處罰，但法院、地檢署擔心案量太大被癱瘓，法案改為「告誡」版本。

「前端防制人頭戶才是關鍵！」官警說，金管會應該要求銀行嚴審開戶及約轉。

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