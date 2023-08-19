大學招不滿！境外生免計生師比 學界盼放寬
分發入學全台大學仍有逾六千缺額未招滿，考分會建議，大專校院應積極開拓外籍生市場，以彌補國內生源缺乏；學界則倡議，境外生免計生師比比值可從現在的百分之三，調整回過去的一成，對境外生招生才會更有利。
元智大學校長廖慶榮認為，未來大專校院招生缺額成常態，應思考新的招生策略。一名文大教師也說，即便今年考生人數已接近末代指考時期，但有些校系「就是不會招滿」。少子化已到了無法回頭的時刻，公私立都應反思高教市場的位置，才有可能再往前走。
對於考分會建議大專校院應積極開拓外籍生市場，龍華科大校長葛自祥認為，今年召開大學校長會議時就曾向教育部提議，希望境外生免計生師比比值，可回到一○九學年以前的一成。
葛自祥舉例，如一大學有一萬名本國生、一千四百名境外生，過去規定可以有一千名境外生不列計生師比，如今調整為百分之三，代表僅剩三百名可不列計，由於教育部對生師比的要求是一比廿七，因此一千一百名境外生就須聘四十一名教師。
葛自祥表示，境外生每年新招數量難預估，導致師資聘任規畫困難，且近年政策也是鼓勵多招境外生，期望生師比計算規定能放寬。
但高教工會組織部主任林柏儀認為，境外生更需要語言、生活上的照顧，若學校只想招到更多境外生，卻認為不用增聘教師，恐變成無人照應，境外生都應該列計生師比。學校應回歸教育本質，而非只想賺學費。
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