自殺死亡居12位 青少年自殺死亡率增逾12％

去年自殺死亡人數高居國人第十二位死因，其中十五至廿四歲、六十五歲以上自殺死亡率回到疫情前的水平。衛福部心理健康司司長陳亮妤表示，台灣年輕人自殺死亡率略低於美國、加拿大、紐西蘭，但比英國嚴重，可能與網路使用、家庭風險、精神共病有關。

去年六十五歲以上長者自殺死亡率達到每十萬人廿八點四人，十五到廿四歲自殺死亡率為每十萬人十點七人，分別較前年增加百分之二點九、百分之十二點三。陳亮妤表示，全球十五至廿四歲自殺率從八年前開始顯著增加，且女性人數多於男性。

陳亮妤指出，已知網路使用是增加青少年自殺的風險因子，但哪些網路內容與自殺行為有關，有待後續分析。國際研究顯示，父母離異、家庭糾紛等，也會增加青少年自殺風險，再者，憂鬱、焦慮、飲食疾患等因素，也可能提升自殺意念。為降低年輕族群自殺率，心健司今年三月與全台廿二縣市開會，建立校園通報到衛生局轉介流程。

在高齡自殺防治方面，林口長庚醫院自殺防治中心主任張家銘表示，去年長者自殺率上升，可能原因為疫情期間，受到經濟、局勢動盪等因素影響，或自己飽受憂慮、焦慮所苦，以致久病厭世。為預防年長者自殺，張家銘指出，長照體系應提供更好的服務照顧，讓年長者可以用得到、用得足。

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