改裝車噪音成民怨之首 桃市行政院會砲轟

改裝車噪音擾民成新民怨，桃園市副市長蘇俊賓昨在行政院院會提議，建議中央嚴修法規，加強源頭管理、加重罰則，還靜於民。行政院長陳建仁指示秘書長李孟諺召集跨部會研議，並請地方政府提供意見，就需要修正的法律及執行面展開研討。

台中市長盧秀燕也聲援表示，要解決問題需要「五管齊下」，包括器材設備要增加、中央檢討車輛改裝規範、修法前加強取締，以及政府絕不吃案，並呼籲民眾要守法。以台中為例，警方調查去年下半年治安滿意度，市民不滿意項目以「噪音車」居冠。

改裝排氣管 噪音車擾民 製表／鄭媁 蘇俊賓說，部分不當改裝車輛在道路產生高分貝炸街聲浪，嚴重影響民眾安寧，成全國民怨之首，許多噪音車車主接到環保局通知受檢時，會先改回原廠排氣管通過檢驗，之後再改用未經檢驗的高噪音排氣管。

桃園市府指出，現行「道路交通管理處罰條例」及「噪音管制法」雖對更改排氣管訂有規範及罰則，但罰則過低，執法攔車時有妨害行車安全之虞，且因車輛噪音舉證不易，導致難落實執法。

蘇俊賓提議建議交通部修改認定或法條，將排氣管列為車輛重要設備，不得任意變更，或變更後須取得排氣及噪音檢驗合格證明，並辦理變更登記。違者可加重車主罰款，一年內若違規逾二次，可吊扣牌照三個月；三年內經吊扣牌照二次，再違反規定者，可吊銷牌照，才有嚇阻力。

另外，環保署也應增訂車輛違反噪音管制標準的扣留罰則，並健全排氣管認證機制，比照「空氣汙染防制法」要求機動車輛定期檢測排氣的規定，要求車輛定檢噪音。蘇俊賓認為，與其要經實際測試分貝數超標才開罰，過程要大費周章，不如從源頭認定排氣管或改裝設備是否違法比較快。

交通部長王國材表示會研議，但裁罰金額須考慮符合比例原則；蘇俊賓表示，一輛車的噪音會影響幾千名住戶安寧，還沒有違反比例原則嗎？據轉述，閣揆陳建仁指示秘書長李孟諺找交通部、環保署會同縣市政府意見研議後續修法作為。