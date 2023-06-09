查車輛噪音 環保單位說不容易

台中市警局今年已通報三點五萬件車輛噪音案，警方發現環保局稽查量能似乎不足，實際到檢比率很低，只通知到檢七百多輛汽機車，以此換算，至少要十七年才查得完，主政單位應補足人力、提高效率才能遏止違法車輛改裝。但環保局表示，從通知車輛到檢到實際查驗都有困難，查車輛噪音並不容易。

交通警官坦言，警方行政協助環保局取締改裝噪音車，但環保局的效率跟不上，市民恐對「靜城」無感，而改裝車主難免因此存僥倖心態，繼續飆車上路，增加警方追車取締風險。

許姓稽查警員透露，許多路口監視器影像沒有錄音功能，很難判斷噪音是由哪輛改裝汽機車發出，須逐一仔細檢查車輛，揪出改裝物件，蒐證後寄發環保局進一步稽查。

面對警方質疑，環保局也滿腹委屈，局長陳宏益說，目前噪音執法的困擾，就是警方攔截噪音車或改裝車後，環保局須依噪音管制法及環保署指引，過濾篩檢有問題的車輛，再通知到檢。

他說，通報疑似違規噪音車輛，其實符合通知到檢的比率很低，大約只有三十分之一。換言之，三萬五千多輛大概只有一千輛符合通知到檢。還有騎士到檢前，先把改裝設備恢復原狀，等到檢查後再度改裝，也不容易查獲。

交通部路政司長林福山表示，改裝車若涉及安全層面會一併檢討，但從源頭處罰業者仍有執行難度。

環保署空保處長蔡孟裕說，改裝車是否當場扣留要考慮比例原則問題，但強調會精進排氣管認證機制。

蔡孟裕說，由於改裝車發出的噪音不會即刻造成生命財產安全的危害，是否比照酒駕當場扣留，要考慮比例原則，後續會再思考。且機車噪音來源不完全來自排氣管，很多是駕駛習慣不當，如急速加油、超速行駛，就算要求定期回檢，能達到的效果有限，因此除機車零件定期保養外，也須靠聲音照相進行科技執法取締。

對於現行排氣管認證機制，蔡孟裕說，今年各縣市都有反映，統計目前環保署已認證的排氣管產品有一五九組，未來包含讓排氣管認證更易辨識、沒有認證後續如何裁罰及相關措施等，都會有所規範。