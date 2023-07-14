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婦團看性平修法：主管機關3部會 互相推諉

聯合報／ 記者林琮恩葉冠妤／台北報導
政院通過性平三法修正案，但「性騷擾防治法」、「性別工作平等法」、「性別平等教育法」三法分立，造成被害人身份適用問題存在的灰色地帶現況，再次浮上檯面。本報資料照
政院通過性平三法修正案，但「性騷擾防治法」、「性別工作平等法」、「性別平等教育法」三法分立，造成被害人身份適用問題存在的灰色地帶現況，再次浮上檯面。本報資料照

行政院公布性平三法修法內容，現代婦女基金會董事王如玄說，性平三法長期存在區辨困難問題，主管機關分屬衛福部、勞動部、教育部又互相推諉，政院版修正案仍採三法分立，未見資源整合，無法接住落入灰色地帶的性騷被害人，也無法讓行為人得到制裁。

王如玄說，性騷擾防治法將適用性工法、性平法的被害人排除在外，行為人難獲行政罰制裁，「愈修愈複雜」，性工法草案規範將員工下班後案件納入其中，恐讓案件是歸屬性工法或性騷法難認定，主管機關間互踢皮球狀況也無法解決。

「政院草案將重點放在加害者為雇主的案件，實際狀況是雇主為加害人的案件並不多。」王如玄說，由引爆MeToo浪潮的民進黨黨工案可知，法規問題出在被害人已向主管反映，卻未妥善處理，故民團提出應針對雇主報復行為加重處罰，遺憾政院版修法未見相關規定。另外，民團要求政府建立入場輔導機制，協助雇主處理職場性騷擾事件，並要求保障被害人勞動權益，提供協助資源，每項需求在政院版草案中均未見回應，呼籲補救。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩也說，提高罰鍰充其量只是讓雇主認知到事勢嚴重，但雇主可能還是不知道該如何防治、處理，民間期待所有性騷擾行為人都應負起行政責任、受到行政裁罰，政院版未觸及這塊，難道加重民刑事處罰，大家就會比較願意進行民刑事提告？

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉認為，很多性騷擾具連續、持續性，重罰是否能抑制發生讓人打上問號。另外，性騷調查委員的敏感度很關鍵，但一下子要提供給全台上萬家企業資源、服務，短時間內教育訓練與性平調查人才資料庫建置恐不到位，並沒看到政府要如何編列預算或補足資源及人力，但增加最高負責人為行為人時的外部申訴機制值得肯定。

衛福部保護司司長張秀鴛說，性工法、性騷法間確實存在模糊地帶，下班後發生的案件尤難認定，且案件認列由受理人判斷，可能存在偏誤，無法保證未來不存在灰色地帶，但各部會將依個案實際情況進行討論；性平法採「身分」認定，較無灰色地帶。

性騷擾 現代婦女基金會 性平法 MeToo

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