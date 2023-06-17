第2波調查報告出爐 民進黨認定4人涉性平案

三起案件屬實 民進黨再次致歉

民進黨第二波性平調查結果昨天出爐，包括青年部前主任蔡沐霖涉及吃案、霸凌受害者，另一位青年部前主任吳濬彥在工讀生遭到性騷擾時未積極處理，以及組織部前副主任林男固騷擾其他黨工，調查均屬實，會依照程序送黨內性騷擾申訴委員會，討論後續懲處。

民進黨昨天再次向社會致歉，黨主席賴清德也表示，性平事件不會只有一種樣貌，所以從「知悉」開始，就一定要啟動處理流程。

政壇MeToo運動延燒，民進黨累積四起黨內性平事件，其中黨工受廠商性騷擾一案，已於日前結案，昨天公布蔡沐霖、吳濬彥、林男固等三起涉及性平案件調查結果。

蔡沐霖涉及吃案霸凌 詆毀黨工

蔡沐霖被控擔任青年部主任期間，涉及吃案、霸凌受害者，民進黨副祕書長楊懿珊說，根據被害者臉書陳述案情，經調查小組分別交叉比對數名證人及目擊者證詞後，認定蔡沐霖涉及長期使用極度不恰當管理方式與言語，詆毀黨工與黨內人士，造成許多年輕黨工身心嚴重受創，情節屬實，令人遺憾。

與蔡沐霖同案被指控的青年部前資深專員陳右豪，涉及霸凌及性別歧視的相關情節，民進黨訪談多名證人後，初步認定霸凌及性別歧視的行為，確實存在，情節嚴重。

吳濬彥未盡責 林男固傳訊騷擾

至於青年部前工讀生遭到名嘴張宇韶性騷，吳濬彥遭指未能積極處理，民進黨性平部主任李晏榕說，訪談當事人、證人後發現，被害人向主管反映遭到名嘴不當邀約包括看夜景、喝咖啡、喝酒等，但吳濬彥對性騷相關的處理經驗不足，無法判斷，反而叫被害人自行處理，確實未善盡責任，讓當事人持續陷於敵意環境中，吳與黨中央都因教育訓練不足、後續未啟動任何性平機制與有效補救措施。

林男固被控多年前曾寫情書、半夜傳訊等騷擾青年部人員，李晏榕說，訪談雙方當事人之後，當年黨內相關高層都已經處理，只是處理的結果沒有告知雙方當事人，未達到隔離與保護被害人的效果，處理過程造成當事人尷尬、無所適從、傷痕留到今天。

民進黨表示，調查報告已完成認定，三案共四人涉及性騷、不適當言語情節屬實，照程序未來將送黨內性騷擾申訴委員會，討論後續懲處問題。至於蔡沐霖自今年二月離職，中央黨部無法再對他有任何懲處，但已行文給新北市黨部，將送交新北市評議委員會，做最嚴厲處分，並要求盡速處理。

政壇性騷事件頻傳，國民黨文傳會主委林寬裕昨天也證實，確實有新增其他申訴案件，為求尊重、保護當事人以及調查程序公平性，他無法針對個案表達意見，但目前處理中的案件包括收到申訴及其他方式調查，共「大概有五、六件」。