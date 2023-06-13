執行長蔡中岳涉多起性騷 地球公民宣布解聘調查

環團地球公民基金會執行長蔡中岳被點名性騷女下屬，儘管事件尚未釐清，但地球公民基金會昨晚於臉書說明性騷事件後續處理措施，除宣布解聘蔡中岳、邀請3名來自性平與法律領域的外部專家組成「獨立調查小組」，強調後續調查不會因解聘而停止，並提出基金會2個錯誤及7項組改方向。

基金會表示，針對近日陸續傳出多起對蔡中岳的性騷指控，雖事件仍尚待釐清，但基於當事人感受到的痛苦，以及基金會過去沒有及早建立相關制度，而無法快速回應當事人及社會期待，造成當事人、支持者和各界失望，深切自省並檢討改善。

基金會宣布，由於涉及多件性騷事件，即日起解聘蔡中岳，縱使詳情仍待調查，但明顯已有道德倫理方面疑慮，對外已無法、不宜行使代表基金會職務；為此，地球公民董監事會依照相關勞動法規及契約等規定，做成立即中止蔡中岳一切職務的決議。

基金會強調，盡管解聘蔡中岳，但對於其涉及的性騷指控調查不會停止，蔡中岳也已以書面保證會持續配合調查。針對3件公開的性騷指控（其中1件有寄送至地球公民的申訴信箱），已依會內訂定的性騷擾防治措施及申訴處理要點，由「性騷擾申訴處理委員會」啟動性平機制，並邀請3位來自性平與法律領域的外部專家組成「獨立調查小組」，盡速展開調查作業。

基金會承諾，不涉入及干預調查過程，任何最新的處理進度，也將在保護當事人隱私、確保調查的獨立與公正性的前提下，對外公開更新進度；另也解釋，調查的目的，除奠基事實做出適當的處分，更重要的是在透過釐清事件的過程中，去接住被害人、修復組織內的信任關係，並作為檢視組織錯誤，進一步反省與改變的重要參考依據。

基金會也點出自身2個錯誤與反省，包含坦承成立16年卻直到今年4月才通過性騷擾防治措施及申訴處理要點，未能及早建立性騷擾防治與申訴制度，使得十年前潛在的受害者沒有申訴管道，這是組織發展過程中的重大缺失；另去年3月主管得知前同事的性騷指控卻未能察覺其嚴重性並向會內報告，導致未能及時處理、盡速彌補組織內部性平制度缺漏，彰顯基金會面對性平事件的失職及怠慢。

為此，基金會提出7項組改方向，包含加強修訂性騷擾防治措施及申訴處理要點、確保建立安全可靠的申訴管道、積極促使基金會員工參與討論和對話、加強宣導內部的申訴管道、提高基金會員工的性平意識和敏感度、透過轉介或提供諮商、輔導等陪伴資源，讓當事人雙方、基金會員工的身心狀況，得到適切的關懷和支持，以及倡導尊重、公平及平等的價值觀，建構預防和消除性騷的工作氛圍和組織文化。

基金會表示，上述措施雖已無法彌補過去因不夠重視職場性平文化而對當事人造成的傷害，但也體認到提升正確性平意識建立制度與提供相應的資源，是避免類似事件再度出現或防止傷害，所需的必要措施，未來也將持續打造一個性別友善與多元包容的工作環境，盼透過自省與改革，重新找回社會對基金會的信任。