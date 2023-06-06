易俊宏遭控性騷未成年 黃偉哲：調查成立將裁罰

前台南市政府副發言人易俊宏去年遭民團指控涉嫌性騷擾後請辭，台南市長黃偉哲今天證實，台南市性平委員會調查，易俊宏性騷擾成立，也駁回訴願，將依法裁罰。

黃偉哲今天接受媒體聯訪指出，易俊宏涉及性騷擾事件，台南市政府接獲通報後立刻調查，台南市性平委員會初步審議結果是易俊宏性騷擾成立，易俊宏不服提出訴願，也遭駁回，

黃偉哲表示，目前易俊宏雖非市府員工，但有些性騷擾事件發生在任職市府時期，市府將依性平法及性騷擾防制法裁罰；但易俊宏從市府離職後，市府無法了解或影響易俊宏到何處任職。

時代力量立委陳椒華昨天質疑，易俊宏去年遭民團指控涉嫌性騷擾後請辭，竟在監察院調查結果出爐前出任民進黨籍台南市議員林依婷的助理。易俊宏同日下午發布聲明請辭。

陳椒華表示，易俊宏去年6月遭台灣少年權益與福利促進聯盟指控，在任教育部青年署講師期間，曾以言語、肢體性騷擾多名未成年學員，行為長達7年，案件遍及多個縣市，至少8名受害者。

易俊宏透過臉書（Facebook）發文表示，已向林依婷提出辭職，也必須為自己曾經讓人感到輕浮的言語動作及模糊的尺度邊界，再一次向相處過的每個人誠摯道歉。

林依婷也在臉書發文說，原先法案助理因故離職，為了因應即將到來的台南市議會第1次定期會，因此在5月1日聘用易俊宏為法案助理，易俊宏已提出辭呈，希望易俊宏好好與當事人們道歉及和解。