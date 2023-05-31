撥開迷霧 在自學汪洋「找活著意義」

高中自學生小娜（化名）考完國中會考後即選擇自學，她形容自學就像被丟到一片汪洋，雖然會迷茫，但撥開迷霧後，終於找到活著的意義。以下為小娜的告白：

我從國二開始無法適應學校生活，我不懂為什麼每天要花八小時坐在教室裡寫考卷和作業，難道這就是一個人出生的意義嗎？我愈來愈痛苦，每天都不想上學，學校輔導諮商也沒效果，身心科醫師說我得了憂鬱症。

我的心理狀態已瀕臨死亡，但學校老師沒有要放過我。國中班導師把我當作眼中釘，她曾當眾朗誦我的作文，讓我感到不堪；也會在上課時間把我單獨拉出教室臭罵一頓，指責我常遲到。這些時刻，我都覺得自己又往懸崖邊靠近了一點。

考完國中會考，我決定申請自學。一開始對自學不熟悉，爸媽也不支持這項決定，我只能先從網路搜集資料、也在臉書相關社團求助，幸好有實驗教育機構老師主動幫忙，準備好自學申請計畫，經過四個月的家庭革命，我的自學之路終於啟程。

我很努力探索自己，不斷「挖坑」給自己跳。像加入許多學生社群，擔任粉專小編，統整自學生的學習經歷、改寫成貼文；也曾參與心理學自學社團，由專業心理師每周上課；爸媽也幫我找資源，像是投資理財、研究股票，安排一對一指導。

雖然不在原本的計畫表裡，但克服憂鬱是我自學以來最大收穫。我逐漸體悟到，國中憂鬱是因為沒有目標、理想，最後連活下去的動力都沒有。但自學讓我明白，人生的理想要靠自己親手創造，只要主動探索，一定會找到自己有興趣的事情。現在我可以很有自信地說，我為自己的存在感到驕傲。