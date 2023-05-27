im.B吸金案 再1人羈押禁見

台北地檢署偵辦im.B吸金案，為釐清對外販售給投資人的債權真偽，前天再發動搜索約談，檢方查出，在押主嫌曾國緯手下業務大將、台灣金隆科技新竹營運處長陳振中，竟在吸金案爆發後，銷毀假債權與客戶資料，檢方認為陳嚴重妨害檢調追查金流，也可能保護未曝光的檢警調人員，依有串滅證之虞向法院聲押禁見獲准。

另外，立委王鴻薇日前在立法院質詢，指稱有「明星級檢察官」參與im.B主嫌曾國緯的高檔餐廳飲宴。王鴻薇昨天指出，她說的明星檢察官其實是名剛派任不久的檢察長。

台灣高檢署昨證實，目前由曾任廉政署長的主任檢察官賴哲雄主責，挑選適合的檢察官合作成立專案小組，對涉案檢察長與im.B詐團的關係進行調查。