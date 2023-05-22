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飛龍瀑布吊勾岩壁女死者 直升機吊掛運出遺體

中央社／ 屏東縣22日電
屏東縣霧台鄉飛龍瀑布1行10人溪降時突遇溪水暴漲被沖走，5人爬上峭壁後已獲救，另在附近的1名女性懸掛在岩壁上已明顯死亡，今天上午8時許搜救人員垂降接觸，並透過直升機運回屏東特搜大隊。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣霧台鄉飛龍瀑布1行10人溪降時突遇溪水暴漲被沖走，5人爬上峭壁後已獲救，另在附近的1名女性懸掛在岩壁上已明顯死亡，今天上午8時許搜救人員垂降接觸，並透過直升機運回屏東特搜大隊。圖／屏東縣消防局提供

10人溯溪團遊飛龍瀑布因大雨受困釀2死3失蹤，其中彭姓女死者遺體，因吊勾在岩壁上，水深無法靠近，今天上午8時許搜救人員垂降接觸，並透過直升機運回屏東特搜大隊。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭今天接受媒體聯訪指出，昨天下午搜救人員發現在岩壁上發現女死者遺體，因為水深無法靠近，且遺體泡在水裡也沒有辦法吊掛，今天上午8時許，第1組搜救人員垂降已接觸到遺體，並用人工方式將遺體搬運到岩石上。

鄞鳳蘭指出，9時申請直升機，從台東飛往事發地點，目前已完成吊掛，將女性死者的遺體送往屏東特搜大隊。

北部10人溯溪團19日晚上入住屏東縣霧台鄉綠色海洋山莊，20日清晨5時進入飛龍瀑布溯溪，但因為20日午後，當地山區突然下起暴雨，溪水暴漲導致全團受困，屏東消防局在當天下午4時許獲報展開搜救行動。

屏東消防局搜救行動持續，10人溯溪團中，順利救援5名民眾，不幸的是發現2人的遺體，並還有3人失蹤。

飛龍瀑布 溯溪 山難

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