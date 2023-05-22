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新聞眼／溯溪 更需精準掌握天候

聯合報／ 本報記者劉星君張已亷潘欣中

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布因暴雨溪水暴漲，釀十名溯溪團員二死、三失蹤憾事，雖歸咎突發的暴雨，團員避之不及，但外界驚訝的是，有經驗的溪降和攀岩好手，更應清楚「精準掌握氣候狀況」的重要，卻疏忽致命的最新天氣變化掌控。由於事故地非遊客禁地，公部門可以比照哈尤溪畫設為枯水期才開放的自然人文生態景觀區，莫讓悲劇重演。

近期天候不穩定，前兩天嘉義縣山區大雨，廿名進入眠月線的登山客，返程因為大雨崩塌處形成水瀑受困，後來出動阿里山警、消及林鐵文資等多名人員前往救援，才順利脫困。前年十月間，虎豹潭也發生因為瞬間溪水暴漲，導致參加自然體驗營的六名成員遭河水沖走，釀成六死悲劇。

從事戶外活動都要有風險意識，事前的風險評估管理，是戶外活動最首要工作，若在天氣、地形和裝備上有正確的判斷觀念，便可降低大半風險指數。

溯溪運動最致命的風險就是溪水暴漲，「精準掌握氣候狀況」是保命鐵律，短時間強降雨引發溪水暴漲並非無預警，出發前數日可掌握當地是否有鋒面通過，是否會有高強度降雨，當天最新天候狀況也可透過無線對講機詢問在地消防隊。該團選在周六假日溯溪，或許疏忽掌控最新天氣變化，即使多是經驗豐富的好手且裝備齊全，也難逃瞬間暴漲溪水的魔手。

這次出事的霧台鄉飛龍瀑布雖位處深山秘境，但非屬禁地，因位處偏遠地勢陡峭，救援大不易；鄰近大武部落的哈尤溪七彩岩壁過去也是秘境，曾發生超收費用和遊客接駁車翻覆意外，重創形象，鄉公所申請畫設為自然人文生態景觀區，去年起開放一至四月枯水期收費導覽，飛龍瀑布可比照此模式開放枯水期溯溪，由熟悉地形和天候的在地專業嚮導帶隊。

飛龍瀑布 溯溪 山難

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