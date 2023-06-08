新聞眼／無號誌路口奪命盲區 中央、地方不聞問

交通部為甩「行人地獄」惡名，兩年多來持續端出友善行人政策，五月底才公布行人優先交通安全行動綱領，要用十九項行動方案與地方合作，改善行人安全。但台中這起行人在無號誌路口被機車撞飛事故，無疑又把中央和地方的臉打腫了。面對無號誌路口的行人奪命盲區，政府竟只能被動改善，毫無主動盤點的企圖心。

本報五月在「走出行人地獄」專題報導中，就具體指出全台非號誌化（含無號誌及只閃燈）路口是行人安全盲區，縣市政府拿出中央訂的「道路交通標誌標線號誌設置規則」，回應眾多路口不設號誌，主因是當地車流、人流少；中央則稱市區道路由地方主管，至於多久、哪些情況該重新評估設置號誌，遊戲規則卻付之闕如，以致行人在這類路口的安危只能碰運氣。

以台中這起事故為例，廿幾年前人車都少，決定不設紅綠燈號誌，但多年來環境變遷幅度大，從早年的偏僻荒涼已轉為熱鬧喧囂，附近已有號誌路口，但與此路口有段距離，且警察平時就在肇事路口加強取締不禮讓行人，顯見該路口明顯有人車衝突危機，而中央的遊戲規則卻一成不變，地方文風不動，若非發生驚人聽聞的事故，這個被放任廿幾年的行人盲區就繼續無人聞問。

另一諷刺現象是，全台有多少無號誌路口，交通部連統計都沒有，前年要加強非號誌化路口道安宣導，才統計出去年一到九月的路口死傷數字。但看看台中這起事故，道安宣導起了多少效果？行人走行穿線遇廿五輛車不停讓，讓行禮如儀的宣導政策格外諷刺。

試問政府，沒有數據要如何對症下藥？遊戲規則不清不楚，中央如何讓地方落實執行、合作改善道安？難道說好的行人優先行動綱領，只能淪為「先出事的先做，沒出事就當沒事」嗎？總等事故發生才急補破網，如何走出行人地獄？