閃過24車後遭撞…台中沙鹿地獄路口 20年未設號誌

又見行人地獄！廿九歲吳姓女子前晚在台中市沙鹿區一處無號誌路口走行人穿越道，連續「閃」過廿四輛汽機車後，只差兩步就通過馬路，卻被疾馳而來的機車撞上，受傷送醫。聯合報追查發現，廿多年來該路口人車都增加，但均未評估是否該設紅綠燈，政府更未統計無號誌路口數量，凸顯全台非號誌化路口已成行人安全盲區。

交通意外發生在前晚八時許，附近店家監視畫面顯示，吳女走上行穿線即小心地左右張望觀察來車，連續廿四輛汽機車通過路口都沒禮讓她，還有機車從她正前方而來；她快步穿越馬路，被廿七歲吳姓男子騎乘的機車撞上。她被撞飛到十公尺外，在空中翻了一圈落地，就醫檢查後已出院，吳姓騎士傷勢較重，在醫院表示忘了發生什麼事。

「竟沒有駕駛禮讓守規則的行人，而且都開很快，難怪台灣被稱為行人地獄。」網友看到監視畫面後直言很扯，還有網友留言，她手骨折包裹紗布要過該路口也未獲汽機車禮讓，「這裡是地獄路口，沒車會讓行人的」。

這處無號誌路口附近有光田醫院和沙鹿市場，醫院對面是沙田立體停車場，雖然九十公尺外的路口有交通號誌及綠色行穿線，但多數民眾停好車過馬路到醫院或市場大都選擇這處「抄近路」的路口，因車流量大，險象環生。

記者事後重回現場發現，車不讓人的現象未因這起車禍有所改變。 記者黃仲裕／攝影

記者昨到現場直擊，發現許多汽機車沒禮讓行人，導致許多醫院病患、家屬、老人家過馬路都提心吊膽。有母親牽緊小孩的手，站在馬路中央神情緊張，看到左右沒有來車就立刻小跑步衝到對面。

一名七十歲婦人說，她行動不便、走路慢，每次要過這個路口都很緊張，常要拉著陌生人的手走，或邊走邊揮舞雙手，提醒汽機車駕駛；她也曾走到一半被駕駛按喇叭，常要花十分鐘才過得去。

台中市府昨會勘決定在該路口增設交通號誌、畫設綠色行穿線，並增設「慢」字標示，提醒駕駛人，同時加強照明。台中市清水警分局也表示會加強未禮讓行人取締勤務，不過附近店家指出，警察雖常到場取締，但警察一走，不禮讓的駕駛就很多。

本報追查發現，該路口早在原台中縣政府時代就因車流量少而決定不設號誌，但廿幾年來當地環境變化大，有醫院、市場、學校，車流量已今非昔比，卻遲未重新評估是否設號誌。

交通部表示，市區道路號誌及標線由地方政府主管，並有設置規則供地方依循，目前中央的規則未明定重新評估期程，地方可依實況彈性評估。