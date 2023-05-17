擺脫行人地獄…路口車不讓行人 桃園持續嚴抓

「行人地獄」話題不斷，桃園市今年1月起便加強取締路口未停讓行人違規，市長張善政昨在議會答詢表示，截至4月已取締2899件，是去年同期的4倍，市府持續執行。議員于北辰昨則呼籲，警察單位應精準裁罰，市府要有相關配套，在執法、人車安全及交通順暢取得平衡。

行政院長陳建仁昨到龜山區了解前瞻計畫列管的「長庚驛站」人本環境改善成效，強調計畫共改善林口長庚醫院周邊11條道路人行道和17個主要路口，成為典範，交通事故發生率也減少20％，中央會和地方繼續合作，打造行人安全用路環境。他說，全國同步擴大取締路口未停讓行人違規，首周即超過4萬件，相當可怕。

交通部日前函請各縣市政府交通單位即刻推動「行人專用」及「行人早開」時相等措施，張善政昨說，的確較能保障行人安全，但也犧牲車輛可通行時間，衍生塞車民怨，因此短時間內無法大規模全面推行。

議員徐其萬則建議市府可在斑馬線路口兩側放置有警示小旗子，提供行人手持過馬路，民眾安全過馬路後，再把小旗子歸還，提升行人自己警覺，另方面也能達到預警效果。

交通局說，目前車站附近等人車交織路口共計10處，實施行人專用時相，另有59處路口實施行人綠燈早開，後續將針對各路口行人安全、行車效率等指標評估，逐步改善。警方則表示，取締車輛不停讓行人皆有依據，除科技執法和受理檢舉有影像為證，路邊舉發也會錄影。