聽新聞
test
0:00 / 0:00

擺脫行人地獄…路口車不讓行人 桃園持續嚴抓

聯合報／ 記者鄭國樑朱冠諭陳右豪／桃園報導
桃園市議員徐其萬（左）昨呼籲市府在斑馬線路口放置警示小旗，供行人使用、安全過馬路，市長張善政（右）莞爾一笑。記者朱冠諭／翻攝
桃園市議員徐其萬（左）昨呼籲市府在斑馬線路口放置警示小旗，供行人使用、安全過馬路，市長張善政（右）莞爾一笑。記者朱冠諭／翻攝

行人地獄」話題不斷，桃園市今年1月起便加強取締路口未停讓行人違規，市長張善政昨在議會答詢表示，截至4月已取締2899件，是去年同期的4倍，市府持續執行。議員于北辰昨則呼籲，警察單位應精準裁罰，市府要有相關配套，在執法、人車安全及交通順暢取得平衡。

行政院長陳建仁昨到龜山區了解前瞻計畫列管的「長庚驛站」人本環境改善成效，強調計畫共改善林口長庚醫院周邊11條道路人行道和17個主要路口，成為典範，交通事故發生率也減少20％，中央會和地方繼續合作，打造行人安全用路環境。他說，全國同步擴大取締路口未停讓行人違規，首周即超過4萬件，相當可怕。

交通部日前函請各縣市政府交通單位即刻推動「行人專用」及「行人早開」時相等措施，張善政昨說，的確較能保障行人安全，但也犧牲車輛可通行時間，衍生塞車民怨，因此短時間內無法大規模全面推行。

議員徐其萬則建議市府可在斑馬線路口兩側放置有警示小旗子，提供行人手持過馬路，民眾安全過馬路後，再把小旗子歸還，提升行人自己警覺，另方面也能達到預警效果。

交通局說，目前車站附近等人車交織路口共計10處，實施行人專用時相，另有59處路口實施行人綠燈早開，後續將針對各路口行人安全、行車效率等指標評估，逐步改善。警方則表示，取締車輛不停讓行人皆有依據，除科技執法和受理檢舉有影像為證，路邊舉發也會錄影。

長庚 議員 張善政 人行道 于北辰 行人地獄 塞車 科技執法 陳建仁

延伸閱讀

國民黨17日擬公布總統徵召人選 縣市長出席力挺

台水桃園管線改善 16日下午全數復水

影／「讓行人保護自己」議員掏出這法寶 張善政莞爾收下

桃園大停水中午前復水95% 張善政：白天可全區復水

相關新聞

擺脫行人地獄…路口車不讓行人 桃園持續嚴抓

「行人地獄」話題不斷，桃園市今年1月起便加強取締路口未停讓行人違規，市長張善政昨在議會答詢表示，截至4月已取締2899件...

苗栗盤點人多路口 增設行人號誌

苗栗縣去年陸續建置路口號誌5處行人專用時相、2處行人早開時相，沒有發生任何行人死亡事故，不過，縣長鍾東錦昨仍要求相關單位...

台南議會跨黨派聯盟 提交安5訴求

台南連2年蟬聯各縣市交通事故每10萬人死傷數之冠，日前3歲女童遭左轉車撞死更引發關注，市議會昨天成立「跨黨派交通安全連線...

見行人減速仍遭罰？駕駛「1舉動」被警攔下 原因曝光引網論戰

台灣交通亂象屢屢引發社會各界關注，為了洗刷「行人地獄」污名，員警嚴格執法，若駕駛行經路口未停下禮讓行人，最重可開罰6000元罰鍰。有一名網友便發布影片表示，畫面中的車輛雖然有禮讓行人，但因車輛...

台南女童遭左轉車撞命喪斑馬線 重傷母術後轉普通病房

台南市8日發生休旅車撞擊斑馬線上母女，造成3歲女童不治，母親重傷送進成大醫院，院方今天證實，女童母親完成手術後，身體狀況...

影／扯！台中行人地獄 轎車左轉硬切差點撞飛4女

日前發生台南女童遭撞身亡事故，讓台灣的「行人地獄」引起國人重視，各縣市也紛紛加強執法，希望能洗刷惡名。未料近日網路瘋傳一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦