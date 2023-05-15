學者：現行法規像DOS系統

交通部取經日本研擬「道路交通安全基本法」草案，學者認為，若有具體明文相關規範並「調和」道路工程、駕駛人管理、道安教育，即有望發揮綜效，保障民眾「免於恐懼的自由」。

「現行交通與道路設計法令就像ＤＯＳ系統，在大數據時代已經無法調和、運作。」陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯說，道路交通安全規則、道路交通管理處罰條例、市區道路及附屬工程設計規範，每項看似沒問題，卻無法調和，有部上位法就可以設定每個機關應該提出的權責及法令，讓法規一加一大於二。

吳昆峯強調，交安基本法應以「預防」為目的，明確講出規範訂定的單位、如何編列預算，把想要達到的目的與權責講清楚，讓公務人員依法行政；他說，道安不只是工程，而是「安全系統」。

台灣交通安全協會理事長陳宏益表示，台灣交通環境堪稱「弱肉強食」，傾向要路人「自求多福」，代表路權分配、道路規畫有根本問題；師法日本提出交安基本法或許是對策，但得明文規範才有機會扭轉交通環境。