父母心聲…上國中前 不敢讓孩子自己過馬路

「撐起行人保護傘」快閃行動昨天在七縣市同步登場，一名婦人抱著四個月大嬰兒、手牽三歲女兒參加台南場活動，她說，身為母親，想到三歲女童死亡路口交通設施不健全、酒後駕車法規無警醒作用就相當難過，這次站出來提醒行人路權很重要，政府措施、法令及教育都應更嚴格保障路人安全。

一名剛考取駕照的學生說，三歲女童慘死輪下令人痛心，昨到現場看到人多、車多，但斑馬線緊貼路口，只要駕駛人稍不禮讓就可能發生意外，期待透過行動喚起有關單位重視，改善交通號誌等設施，避免類似意外發生。

曾姓夫妻推著三歲和六個月小孩參加台中場，他們說，有了小孩後，經過路口就特別能感受到壓力、很危險，尤其是車子轉彎時不禮讓或逼得很近，行人必須走很快，「很有壓力」。另名年輕女子說，車輛沒尊重行人路權，看到行人都用跑的還按喇叭催促，她朋友的祖母就是在路口被撞死，如果她不站出來，誰為這些死者發聲？

長年關注交通議題的陳小姐帶著就讀國小的孩子參加桃園場活動，她說，每次帶小朋友經過學校和安親班都會遇到車子急駛而過，非常危險，在孩子升上國高中前，大概都不敢讓孩子自己過馬路吧。

「那些馬路上的冤魂，我們沒有遺忘。」高雄市行人路權促進會理事鄭侑青表示，如果交通設計不好，大家都可能成為被害者或加害者，必須重視；台中場負責人黃筠倧說，看到這麼多人站出來，可感受到人民對於政府不作為的怒火。