終結行人地獄 7縣市同步爭路權

為終結行人地獄惡名，YouTuber「Cheap」鄭才暐與路權團體發起「撐起行人保護傘」快閃行動，昨天同步在全台七縣市「榜上有名」的行人罹難路口繞行十分鐘；參與的民眾著黑衣、撐傘持康乃馨，哀悼悲傷母親節，並預告八月底上凱道遊行力倡人本交通，「這場戰役剛開始」。

快閃行動上午九時五十分至十時在台北、新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等七縣市行人罹難路口舉行，以順時針方向沿斑馬線繞行路口十分鐘，台南場選在日前三歲女童事故地，現場格外感傷。

台北市建國南路、信義路口快閃行動有近百人參加，他們高喊「還我人本交通、終結行人地獄」口號，手持「馬路上的冤魂，我們沒有遺忘」、「我沒有在滑手機，不要撞我」等標語，國民黨立委游毓蘭及台北市議員李明賢等民代到場響應。

鄭才暐指出，營造友善步行環境、重塑交通安全文化，要透過交通工程、執法與教育三大面向共同實踐；台灣僅仰賴執法，營建署稱人行空間改善要百年，如同推託之詞。他批評政府的道安檢討方針總繞著「機老酒」（機車、老人與酒駕），但當前交通工程環境令人無所適從才是癥結點。

鄭才暐認為，政府應盡速完成「道路交通安全基本法」立法程序，明文規範增闢人行道、行人庇護島、行穿線退縮的標準，建立硬體建設準則，釐清明確的主責單位；交通人本教育也得從小扎根，並加強台灣考照制度與駕駛人管理。

鄭才暐預告，八月底將與路權團體在凱道舉辦路權大遊行，並邀請各黨派總統與立委參選人簽署承諾書，承諾當選後會著手規畫交通安全主責單位。

參與台北場快閃、身為父親的王先生說，孩子不該在這種恐懼環境成長，即便在人行道上，家長也很難放心推娃娃車，除左顧右盼，走到馬路旁又要面對違停車輛，只能被迫走到路中間與車輛爭道，險象環生，盼民意代表與政府單位能對症下藥，「改善行人地獄不能淪為空談」。