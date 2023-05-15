聽新聞
test
0:00 / 0:00

終結行人地獄 7縣市同步爭路權

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
為終結行人地獄惡名，「撐起行人保護傘」快閃行動，昨天同步在全台七縣市的行人罹難路口舉行。圖為北市活動現場。記者許正宏／攝影
為終結行人地獄惡名，「撐起行人保護傘」快閃行動，昨天同步在全台七縣市的行人罹難路口舉行。圖為北市活動現場。記者許正宏／攝影

為終結行人地獄惡名，YouTuber「Cheap」鄭才暐與路權團體發起「撐起行人保護傘」快閃行動，昨天同步在全台七縣市「榜上有名」的行人罹難路口繞行十分鐘；參與的民眾著黑衣、撐傘持康乃馨，哀悼悲傷母親節，並預告八月底上凱道遊行力倡人本交通，「這場戰役剛開始」。

快閃行動上午九時五十分至十時在台北、新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等七縣市行人罹難路口舉行，以順時針方向沿斑馬線繞行路口十分鐘，台南場選在日前三歲女童事故地，現場格外感傷。

台北市建國南路、信義路口快閃行動有近百人參加，他們高喊「還我人本交通、終結行人地獄」口號，手持「馬路上的冤魂，我們沒有遺忘」、「我沒有在滑手機，不要撞我」等標語，國民黨立委游毓蘭及台北市議員李明賢等民代到場響應。

鄭才暐指出，營造友善步行環境、重塑交通安全文化，要透過交通工程、執法與教育三大面向共同實踐；台灣僅仰賴執法，營建署稱人行空間改善要百年，如同推託之詞。他批評政府的道安檢討方針總繞著「機老酒」（機車、老人與酒駕），但當前交通工程環境令人無所適從才是癥結點。

鄭才暐認為，政府應盡速完成「道路交通安全基本法」立法程序，明文規範增闢人行道、行人庇護島、行穿線退縮的標準，建立硬體建設準則，釐清明確的主責單位；交通人本教育也得從小扎根，並加強台灣考照制度與駕駛人管理。

鄭才暐預告，八月底將與路權團體在凱道舉辦路權大遊行，並邀請各黨派總統與立委參選人簽署承諾書，承諾當選後會著手規畫交通安全主責單位。

參與台北場快閃、身為父親的王先生說，孩子不該在這種恐懼環境成長，即便在人行道上，家長也很難放心推娃娃車，除左顧右盼，走到馬路旁又要面對違停車輛，只能被迫走到路中間與車輛爭道，險象環生，盼民意代表與政府單位能對症下藥，「改善行人地獄不能淪為空談」。

人行道 快閃 行人地獄 李明賢 酒駕 游毓蘭 違停

延伸閱讀

終結行人地獄！ 高市5月1至11日取締妨害行人案5922件

「行人安全大富翁」台北場百人快閃 北市府交通局：認同理念

行人安全台中快閃 夫妻推嬰兒車舉家響應：行人地獄不知第幾層？

影／行人安全大富翁台北百人快閃 盼終結行人地獄

相關新聞

終結行人地獄 7縣市同步爭路權

為終結行人地獄惡名，YouTuber「Cheap」鄭才暐與路權團體發起「撐起行人保護傘」快閃行動，昨天同步在全台七縣市「...

父母心聲…上國中前 不敢讓孩子自己過馬路

「撐起行人保護傘」快閃行動昨天在七縣市同步登場，一名婦人抱著四個月大嬰兒、手牽三歲女兒參加台南場活動，她說，身為母親，想...

交通安全基本法 下會期送立院

交通部今年二月宣布將推動「道路交通安全基本法」草案，要求各級地方政府建置道安人力、執行工作，明列預算專款專用；推動的措施...

學者：現行法規像DOS系統

交通部取經日本研擬「道路交通安全基本法」草案，學者認為，若有具體明文相關規範並「調和」道路工程、駕駛人管理、道安教育，即...

女童車禍亡 黃偉哲很自責

台南三歲女童命喪路口昨天頭七，民眾發起快閃活動訴求行人路權，台南市長黃偉哲說，女孩父親的悲傷讓他很自責，決心整頓道路安全...

怕妻子想起喪女傷痛…台南3歲女童父：不敢對妻子說「母親節快樂」

台南市3歲余姓女兒童本月8日和母親走在斑馬線上過馬路遭撞死。今天是女童頭七，正巧是母親節，女童的爸爸不敢對在醫院的妻子說...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦