成田機場颳怪風航班大亂！網紅機師曝內幕：「這兩點」讓星宇別無選擇

星宇航空JX800航班原訂6日中午12時45分抵達東京成田機場，卻在準備降落成田機場前遇到怪風攪局，班機落地2次失敗後選擇轉降名古屋，導致後面的JX801和JX803連帶受影響。事發當下，JX800和JX801因為超過法定值勤上限，同批組員轉降名古屋返回成田之後，無法執行回程任務。再來就是JX802落地後有指示燈發生異常，需要進行檢修，待檢修完畢，原本JX801旅客改到JX803班機併班，又因為成田機場宵禁，導致旅客集體夜宿航廈管制區。一連串事件不僅造成難以收拾的局面，也讓星宇航空和張國煒形象重創。

YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」，被粉絲稱「大佬」，現任職於越南航空公司波音787機長。他昨晚拍了一支影片，簡述一連3個事件如下：

一、JX800 2次Wind Shear Waring（空中風切警示）因此轉降，致原機組超時，無法將JX801飛回； 二、松山出發機組員，由於黃金周及公司協調臨時不順，導致沿路大延誤，最後卡在成田關外； 三、JX802故障排除後，JX803、JX801乘客又遇到在關上艙門後二次故障，導致無法趕在宵禁前起飛，JX802、JX803機組組員超時。

「大佬」表示，事發當下，星宇航空在第一時間知道JX800這個飛機已經轉降名古屋機場時，就馬上派機組員搭全日空ANA的飛機，下午從松山機場出發到羽田機場，再從羽田機場驅車直達東京成田機場，絕非等到晚上才派遣。「大佬」也說，羽田機場跟成田機場的關係，就像松山機場跟桃園機場的關係，距離要一個多小時，且適逢日本黃金周，沿途路上大塞車，導致兩個多小時才抵達成田機場，組員又被卡在機場外面，遲遲無法進到裡面。

「大佬」分析，國際民航法最大工時是14小時，飛機只要轉降，機組員工時一定會出現問題，因為除了要計算機上的飛行時間外，轉降後旅客和機組員從機艙出去一趟就一個多小時，飛機落地加個油也要一個多小時。對於外界指出華航、長榮不會像星宇那樣搞到不可收拾的局面，「大佬」也解釋說不是因為這兩家國籍航空的備用飛機多，而是因為這些大公司都是「過夜班」，去程回程是不同的組員執勤，比較不會碰上工時的問題。「大佬」說，「像我一樣，我飛東京，我飛大阪，因為另外一組組員已經在那邊要接我飛機了嘛！我不可能14小時工時爆掉」。

另外「大佬」提到，張國煒曾說成田機場本來想在宵禁時間開特例「卻又臨時反悔」，這點可能是溝通上的錯誤，畢竟以往班機遇到宵禁幾乎不會通融起飛，除非地勤亮出特殊許可。在那個當下，原本JX801旅客併班到JX803班機，在關上艙門後就出現「訊號異常」，沒有人知道會維修多久，遇到飛機故障加上機場宵禁，最後讓302名旅客只得夜宿成田機場，星宇在這個時候真的沒辦法，也沒有其他選擇了。