聽新聞
test
0:00 / 0:00

施明德推金馬非軍事區 對陸和平喊話

聯合報／ 記者陳舜協蔡晉宇／台北報導

民進黨前主席施明德昨天辭世，他多年前推動金門、馬祖永久非軍事區，一直未能實現。此次大選前，他認為蔡英文總統不做、不敢做，盼望二○二四年總統候選人認清問題本質，不要只是跑到金門高喊和平，又把金馬問題複雜化，繼續和台灣問題牢牢捆綁在一起，成為無解之題。

施明德表示，台灣問題像微積分，金馬問題只是個位數的加減習題；總統候選人到金門喊一萬句和平，也不能替金馬帶來真正的永久非軍事區，更不能替台海和平加添一絲絲保障，「根本就是騙子，假愛國者」。

「沒有邊談民族情感邊磨刀」

對於中國大陸，施明德說，「沒有一邊大談民族情感，一邊磨刀霍霍的」。他認為，為兩岸和平踩出新的有意義的這一步，比對台灣讓利更耀眼，更能讓台灣人民對中國大陸有異樣的觀感，讓世人窺視到，大陸領導人並非無理好戰之徒；這是大陸領導人習近平對人類和平的大貢獻機會，不影響台灣問題留待未來和平解決的既存態勢。

施明德曾在二○○六年發起紅衫軍「反貪倒扁」運動。二○○九年紅衫軍運動三周年紀念，他寫下兩段話，「紅潮退去了，但不是消失，只是等待歷史性的再召喚」，「民主這一課永遠沒有句點，必須一代接一代努力下去」。

號召百萬人民「反貪腐」的紅衫軍運動，是施明德絢爛人生中最值得書寫的篇章之一。

紅衫軍 史上最大群眾運動

紅衫軍運動起因總統府發生貪瀆弊案，事後還發現調查局高層配合總統府吃案，隱匿總統府海外洗錢弊端。

施明德二○○六年八月十二日發出「百萬人民反貪倒扁運動」一文後，啟動倒扁運動，號召人民每人捐出一百元，百萬人民共同參與。

在施明德的號召之下，成功募集了一億一千一百多萬元經費，二○○六年九月九日紅衫軍在總統府前的凱達格蘭大道展開，九月十五日台北市區發動「九一五圍城」及在桃園、新竹、台中、彰化、屏東、宜蘭、花蓮、台東等遍地開花群眾響應；十月十日又再次發動「天下圍攻」，每一場都號稱有百萬人民參與，是台灣有史以來規模最大的群眾運動。

施明德

延伸閱讀

台北101點燈悼念施明德「一生奉獻台灣」

悼念老哥施明德 陳菊：美好的仗你已然打過

影／永遠站執政者對立面... 浪漫革命家施明德人生謝幕

侯友宜悼施明德是民主運動先驅 對貪腐政權怒吼令人感動

相關新聞

人物側寫／施明德 敢於不同的浪漫革命家

他是四位總統任內的政治良心犯，三度閃過死刑。但終究沒能度過這一次的生死難關。

台灣曼德拉 施明德病逝 享壽83歲

台北榮總表示，民進黨前主席施明德於昨（十五）日凌晨病逝於北榮，享壽八十三歲。院方尊重家屬的安排，提供必要的協助，並妥善處...

施明德推金馬非軍事區 對陸和平喊話

民進黨前主席施明德昨天辭世，他多年前推動金門、馬祖永久非軍事區，一直未能實現。此次大選前，他認為蔡英文總統不做、不敢做，...

回憶2人相識點滴…大馬人權鬥士蔡添強表追思 憶施明德用生命寫歷史

前民進黨主席施明德病逝，大馬人權鬥士蔡添強回憶與施明德相識點滴，感佩施明德顛覆國民黨威權的勇氣，喚醒台灣的民主意識，施明...

台北101點燈悼念施明德「一生奉獻台灣」

民進黨前主席施明德今天辭世，台北101晚間點燈表達對施明德的悼念，向施明德一生奉獻台灣的精神致敬。台北101晚間6時30...

悼念老哥施明德 陳菊：美好的仗你已然打過

民進黨前主席施明德今天辭世，監察院長陳菊發文哀悼，她在臉書寫道「心送Nori（施明德）老哥一程」，她也對施明德說，「這美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。