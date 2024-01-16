施明德推金馬非軍事區 對陸和平喊話

民進黨前主席施明德昨天辭世，他多年前推動金門、馬祖永久非軍事區，一直未能實現。此次大選前，他認為蔡英文總統不做、不敢做，盼望二○二四年總統候選人認清問題本質，不要只是跑到金門高喊和平，又把金馬問題複雜化，繼續和台灣問題牢牢捆綁在一起，成為無解之題。

施明德表示，台灣問題像微積分，金馬問題只是個位數的加減習題；總統候選人到金門喊一萬句和平，也不能替金馬帶來真正的永久非軍事區，更不能替台海和平加添一絲絲保障，「根本就是騙子，假愛國者」。

「沒有邊談民族情感邊磨刀」

對於中國大陸，施明德說，「沒有一邊大談民族情感，一邊磨刀霍霍的」。他認為，為兩岸和平踩出新的有意義的這一步，比對台灣讓利更耀眼，更能讓台灣人民對中國大陸有異樣的觀感，讓世人窺視到，大陸領導人並非無理好戰之徒；這是大陸領導人習近平對人類和平的大貢獻機會，不影響台灣問題留待未來和平解決的既存態勢。

施明德曾在二○○六年發起紅衫軍「反貪倒扁」運動。二○○九年紅衫軍運動三周年紀念，他寫下兩段話，「紅潮退去了，但不是消失，只是等待歷史性的再召喚」，「民主這一課永遠沒有句點，必須一代接一代努力下去」。

號召百萬人民「反貪腐」的紅衫軍運動，是施明德絢爛人生中最值得書寫的篇章之一。

紅衫軍 史上最大群眾運動

紅衫軍運動起因總統府發生貪瀆弊案，事後還發現調查局高層配合總統府吃案，隱匿總統府海外洗錢弊端。

施明德二○○六年八月十二日發出「百萬人民反貪倒扁運動」一文後，啟動倒扁運動，號召人民每人捐出一百元，百萬人民共同參與。

在施明德的號召之下，成功募集了一億一千一百多萬元經費，二○○六年九月九日紅衫軍在總統府前的凱達格蘭大道展開，九月十五日台北市區發動「九一五圍城」及在桃園、新竹、台中、彰化、屏東、宜蘭、花蓮、台東等遍地開花群眾響應；十月十日又再次發動「天下圍攻」，每一場都號稱有百萬人民參與，是台灣有史以來規模最大的群眾運動。