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「台灣曼德拉」施明德辭世 探索概念現「沉默殺手、陳文茜哀悼」

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB／施明德

文／陳宣懿

民進黨前主席施明德日前肝癌復發，一度傳出命危但遭臺北榮總否認，今（15）日再傳出病逝消息，臺北榮總證實，施明德已於1月15日與世長辭，與他的生日正巧是同一天，留給世人無盡的思念。施明德被稱為「台灣曼德拉」，多次對抗威權入獄近25年，以擔任美麗島事件總指揮、發起紅衫軍倒扁運動為眾人所知。

image source：FB／施明德

施明德罹癌20多年　肝癌復發逝世享壽83歲

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/01/13~2024/01/15）統計調查，施明德近三日探索概念主要分為兩個部分，第一部分是施明德辭世，探索概念出現「享壽83歲、沉默殺手」。施明德肝癌復發就醫，不敵病魔逝世，享壽83歲。他是B肝帶原者，罹患肝癌20多年，為肝癌的高危險群，而肝癌又號稱沉默殺手，是2022年國人十大癌症死因第二名。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

施明德生日當天離世　兩女兒：沒有忌日，只有生日

第二部分是各方哀悼，探索概念出現「講最後的話、陳文茜哀悼、充滿愛的表現、沒有忌日」。總統蔡英文14日親自前往台北榮總醫院探視，見了施明德最後一面，講最後的話。媒體人陳文茜發文哀悼施明德「永遠的革命領袖、反貪腐運動家」，閤上他的眼睛，辭別他深愛的土地。

對於施明德辭世，2名女兒施笳、施蜜娜共同發布臉書聲明表示，「每一年的1月15日，父親總是會對深愛他的人們道別，把每一次的生日當作是最後一次。現在才懂得，這是爸爸多麽溫柔體貼的、充滿愛的表現；我們沒有遺憾，只有完整的、完美的愛」。兩人也向大家說：「我們的父親，他沒有忌日，只有生日。」

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月13日至2024年01月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『施明德』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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施明德

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「台灣曼德拉」施明德辭世 探索概念現「沉默殺手、陳文茜哀悼」

民進黨前主席施明德日前肝癌復發，一度傳出命危但遭臺北榮總否認，今（15）日再傳出病逝消息，臺北榮總證實，施明德已於1月15日與世長辭，與他的生日正巧是同一天，留給世人無盡的思念。施明德被稱為「台灣曼德拉」，多次對抗威權入獄近25年，以擔任美麗島事件總指揮、發起紅衫軍倒扁運動為眾人所知。

施明德病逝 一生坐牢25年獲譽「台版曼德拉」

台灣民主運動人士、民進黨前主席施明德週一（1月15日）凌晨在83歲生日當天，因肝癌病逝台北榮民總醫院。他的兩位女兒施笳、施蜜娜在臉書上發文，表示施明德「沒有忌日，只有生日」，「他一生所捍衛的精神和價值，只會不斷地在我們的世界裡誕生、長長久久的茁壯」。

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