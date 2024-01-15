施明德病逝 一生坐牢25年獲譽「台版曼德拉」

台灣民主運動人士、民進黨前主席施明德週一（1月15日）凌晨在83歲生日當天，因肝癌病逝台北榮民總醫院。他的兩位女兒施笳、施蜜娜在臉書上發文，表示施明德「沒有忌日，只有生日」，「他一生所捍衛的精神和價值，只會不斷地在我們的世界裡誕生、長長久久的茁壯」。

施明德離世的消息公布後，台灣總統府也證實總統蔡英文14日曾前往榮總探視施明德，稍早得知這項訊息後，感到哀傷不捨，也希望施明德家屬節哀珍重。

民進黨現任主席、將接任總統的賴清德透過臉書發文表示，施明德一生為台灣爭取自由人權，並稱施明德過去所說的「民主這一課永遠沒有句點」，讓他從投入政治工作一路打拚至今，有非常深的感觸。

賴清德說，施明德是「民主先行者、人權捍衛者，也是智慧勇敢的政治家」，「就算面對威權政府的死亡威脅，依然不改其志，始終堅持和台灣人民站在一起，對台灣民主深化付出行動，也做出諸多貢獻」。

施明德曾因「美麗島案」遭判死刑，最後是在國際輿論的施壓下改判無期徒刑，直到1990年李登輝就任總統後才出獄。施明德一生累積入獄服刑的時間將近26年，曾被喻為「台版曼德拉」。

主張台獨入獄 不願被特赦

事實上，施明德早在「美麗島案」前，就因當兵期間主張「台獨」，入獄近15年，最後是在台灣前總統蔣中正逝世後，獲減刑出獄，並且持續從事民主運動。

1979年「美麗島事件」時，擔任總指揮的施明德在事件發生後展開逃亡，期間遭到全台通緝，在逃亡26日後落網入獄。隔年的「美麗島事件」軍法大審中，直指「黨禁、報禁、戒嚴令、萬年國會」是台灣民主化的4大害，並被判死刑，但後來在國際壓力下，政府改判他無期徒刑。

1984年，筆名「江南」的華裔美籍作家劉宜良在美國遭刺殺。在「江南案」發生後，施明德在獄中發動無限期絕食抗議。

根據新台灣和平基金會紀錄，施明德胞兄施明正為了聲援他，也在家中展開絕食抗議，並於1988年因長期酗酒，健康狀況不佳，絕食期間肺衰竭，送醫後併發敗血症病逝。

1990年，總統李登輝特赦美麗島事件政治犯，但施明德堅持「無罪釋放」，拒絕獲特赦，直到李登輝宣佈美麗島當時判決無效，施明德才以無罪身分出獄，並結束長達4年半的絕食。他也於事後透露，當時在絕食期間被強迫以鼻胃管插管灌食多達3040次。

不過施明德出獄不久後，又因推動總統直選，與林義雄、許信良等人率領群眾發動靜坐，被控違反集會遊行法，遭判拘役50天，並在1997年以立法委員的身分入獄超過40天。

「台灣本來就是主權獨立國家」

施明德在1994年民進黨擔任黨主席，並於隔年主張「台灣已經是一個主權獨立的國家，民進黨執政，不必也不會宣布台灣獨立」。2000年，民進黨首次執政、完成台灣首次政黨輪替之後，施明德選擇退黨。

回顧施明德的政治運動生涯，不得不提的便是他在2006年時，因不滿陳水扁政府及身邊親信涉貪，發出公開信要求陳水扁「鞠躬下台」，隨後在短短7天獲得百萬人捐款，並號召民眾穿著紅衣，走上凱達格蘭大道、台北車站靜坐示威。

這場「紅衫軍倒扁行動」持續長達數個月，雖然一度有激進派要求展開佔領總統府等行動，但施明德堅持和平、不流血原則。

上週在台灣總統大選前，各政黨紛紛舉辦大型造勢活動的同時，也有不少台灣網友討論台灣政治史上，聲勢最大的活動為何，其中就有不少人提及這場紅衫軍行動。

台灣資深媒體人陳文茜15日在臉書寫道：「您是台獨人士的英雄，您坐牢26年，您是台灣的曼德拉。但您沒有享受權力，讓推動政治改革的心停下來。您希望台灣政黨輪替……中華民國有自己的總統，政府，軍隊……台灣沒有必要宣布台灣獨立。」

施明德雖然在倒扁行動後漸漸淡出台灣政壇，但過去多年來依然持續為台灣多項社會運動表態，包含兩岸關係，兩岸服貿協議引發的「太陽花運動」，台灣同志婚姻等議題，終生為民主、自由及人權發聲。

（綜合報導）

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