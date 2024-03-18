藍估死刑違憲機率高 預作修法準備

憲法法庭四月廿三日將展開死刑存廢的言詞辯論，國民黨立院黨團決議推派立委翁曉玲擔任「法庭之友」出席。國民黨中常委在上周中常會示警，大法官宣布死刑違憲或部分違憲的機率極高，在台灣民意近八成支持死刑的聲浪下，立院黨團及智庫必須提前因應。

國民黨立場一向主張維持死刑，在四月廿三日將登場的死刑存廢決戰局中，聲請擔任法庭之友（提出相關資訊與法律解釋，以協助訴訟進行）的十七人名單內，僅國民黨立院黨團總召傅崐萁（後推派翁曉玲擔任）一人是支持死刑，其餘學者專家廢死立場頗為明確。

國民黨中常委高思博在中常會指出，民進黨政府廢死態勢那麼明顯，法務部很可能不會認真維護死刑制度；國民黨雖然是言詞辯論的參加者之一，力量有限，必須強力論述。

高思博說，憲法法庭若最後宣告某些定有死刑的法律條文違憲，首當其衝的可能是殺人罪；對於一些重大犯罪，或是近期輿論沸騰的虐童案，黨團必須預判，是否要提出相應的修法版本？此外，如何回應後續社會民意的期待？他認為，犯罪被害人在死刑存廢的討論中幾乎沒有聲音，國民黨不能不預先準備。

國民黨主席朱立倫指示，請智庫進行先期準備，再由黨團和黨中央討論後續應對作為。

國民黨立委吳宗憲指出，釋憲結果出爐前，無法預判任何可能性；但大法官若宣告死刑是通案性的違憲，後續還有很多問題，包括目前卅七名死囚的刑期如何處理？他私下問過法務部，他們也無法給答案。

民眾黨立委林國成表示，死刑存廢的議題，正反雙方意見都有，「對於殘害國家幼苗，亂世要用重典」，他個人支持維持死刑。

立法院司法及法制委員會民進黨籍召委鍾佳濱則說，不能預設憲法法庭的審判結果，否則就是在不當干涉，這是一種情緒挑動的社會勒索，並非成熟民主國家應有的做法；現在的預設結果，都只是假設。