質詢開天窗…綠批韓疏於管理 藍：依規則無不妥

立法院十五日院會質詢，首次「開天窗」，立法院長韓國瑜預計明天召集朝野協商，討論未質詢到的立委補救辦法。對於「開天窗」事件責任歸屬，藍綠持續互批，國民黨團總召傅崐萁表示，韓國瑜當天依法落實議事規則，並無不妥；民進黨團總召柯建銘表示，這當然是韓國瑜疏於管理，議事人員怠惰。

立法院會十五日下午施政總質詢，因民進黨立委陳亭妃改書面質詢，影響後續質詢的多位立委未能趕到議場，進而導致議程結束。多位民進黨立委向立法院長韓國瑜表達抗議，並提出補救訴求；韓國瑜表示，願意協助盡速邀集黨團協商，尋求妥適處理方式。

傅崐萁表示，韓國瑜體恤部分立委請求，共商補救機會，國民黨團尊重朝野協商決定。柯建銘也說，國民黨過去在立法院丟內臟杯葛院會進行時，也曾耽誤時任立委費鴻泰質詢，有補救前例可循，要讓立委恢復質詢權是共同方向。

柯建銘指出，不要藍綠口水，互相抹黑都不好，責任歸屬當然是韓國瑜疏於管理，議事人員怠惰。議事人員知道陳亭妃改書面後，就要立刻通知受影響立委，不然台上六、七個議事人員坐在那裡幹嘛？

民眾黨團總召黃國昌則認為，韓國瑜似乎是按照議事規則在走，「我是不知道哪一條議事規定說，輪到你質詢的委員，不在場的話，主席必須先宣告休息」。

立院人士表示，韓國瑜也擔心會被黑，所以前天既然宣告了下午二時三十分繼續開會，時間到就要進場，且進場宣布開會後，不可能剛進議場看到質詢委員沒來就喊休息。

這名人士也說，其實明眼人一看就知，韓國瑜雖是一直念下去，但刻意放慢唱名速度，根本就是在拖時間，但仍舊沒委員趕上。