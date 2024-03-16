韓國瑜唱名沒人到喊休息！綠委提2字遭轟過太爽 開戰酸民「好好笑」

立法院昨（15日）上演空城計，院長韓國瑜依序唱名立委質詢，台下卻沒人到場，無奈宣布院會休息，事後多位綠委抗議被沒收質詢權，還衝院長室理論，藍綠再度互槓。綠委郭國文則發文澄清，自己是按質詢時間抵達議場，沒有所謂遲到問題，並批韓國瑜違反「慣例」，然而貼文被轉貼至PTT，鄉民一面倒怒轟郭國文「過太爽」。

立法院會進行經濟組質詢時，綠委陳亭妃臨時改書面報告，導致藍委羅明才來不及抵達議場，韓國瑜接著唱名表定質詢委員名單，但都沒人在場，最終宣布休息。事後多位綠委趕赴議場一片錯愕，隨後開記者會批評韓國瑜剝奪質詢權，還直奔院長室找韓國瑜理論。

民進黨立委邱志偉（左）、郭國文（右）等15日舉行記者會批評立法院長韓國瑜剝奪他們的質詢權，並直奔院長室理論。記者潘俊宏／攝影

其中，趕不上質詢的綠委郭國文發文表示，自己沒有遲到，更沒有偷懶，因為所有委員都在自己辦公室工作、待命，到質詢時間抵達議場。立院議事運作不像醫院掛號一樣「跳號就過」，按照慣例都已經排出時間，並由議事處告知各委員應到場時間。

郭國文也批韓國瑜對議事運作不熟，才搞出這麼大問題，若韓要違反慣例，就不要請議事處告知委員錯誤到場時間。同時還提到，法條沒規定民主基金會的董事長要給立法院長，給院長僅是慣例行事，「顯然韓院長不重視『慣例』，所以民主基金會董事長不一定要給韓國瑜院長」。

貼文被轉貼至PTT後引發討論，鄉民見郭國文通篇狂提「慣例」砲轟留言，「違反『慣例』，慣例不就好偉大？」、「全部照慣例，那叫木頭人來當院長好了」、「爽太久，直接說是慣例，不用管規則」、「換新教授了，點名不到就當掉啦，笑死」。

郭國文面對質疑直接在粉專留言開戰，「好好笑，為什麼所有藍白粉認為不在『議場』就是沒有上班，就是過很爽？難道是他們支持的立委這樣過日子嗎？」，並指出規則和慣例不衝突，慣例是有委員沒到，會休息讓下位委員有時間到場，「這要只有遲到的那位沒有質詢權力，不是連質詢時間都還沒到的委員都被跳過！」