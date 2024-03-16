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冷眼集／立委陋習不改 奢談國會改革

聯合報／ 本報記者程嘉文
民進黨立委邱志偉（左）、郭國文（右）等昨天舉行記者會批評立法院長韓國瑜剝奪他們的質詢權，並直奔院長室理論。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委邱志偉（左）、郭國文（右）等昨天舉行記者會批評立法院長韓國瑜剝奪他們的質詢權，並直奔院長室理論。記者潘俊宏／攝影

立法院韓國瑜「沒收」總質詢引發爭議：對於昨天下午表定質詢的委員，想必一肚子委屈。另一角度來說，也正代表立法院習於便宜行事，凡事都馬馬虎虎。如今有人切實遵守議事規則，反而造成雞飛狗跳，立法院會開了天窗，閣揆和行政官員在台上枯坐乾等，登記質詢遲到的立委，事後竟還好意思歸咎於主持議事的國會議長和議事人員，國會尊嚴掃地。

立委放棄當面口頭質詢官員，改為書面為之，是個人的權利。但以昨天風波而言，原訂下午第一棒質詢的陳亭妃，中午才向議事處要求改為書面，導致下一棒的羅明才趕不到場，更後面的洪申翰等人，更是一個也不在。於是主席依據議事規則，一一唱名之後，宣告本日質詢結束。

多數立委行程滿檔，按照質詢順序預先安排到場時間，有人臨時開天窗，後面委員自然可能趕不到。若立委們覺得，院方應允許最後關頭更改書面質詢，就應體認到，自己可能因同僚臨時不現身，提前一棒甚至兩三棒上場，便不能把行程安排到如此緊湊。若立委不願提前待命準備，就不該要求議事處可以允許自己或同僚，臨時更改出席質詢與否。

其實，在立院各委員會，向來是唱名不到就跳過，唯獨院會才有立委臨時改書面質詢，主席就為其休息配合的狀況。這當然是過去幾位院長，政治風格都「以和為貴」，凡事絕不當壞人所致。連帶所及，整個立院的管理，往往崇尚「便宜行事」，箇中的「水分」甚至「油水」，也就不難想像。

立法院形象向來不佳，新國會理應展現新氣象，強力監督行政部門，卻陋習不改，立委們連到場開會、準時質詢都做不到，奢談什麼國會改革？改革不是空喊口號，委員們若想扭轉社會形象，須先從約束自身做起。

國會改革 洪申翰 立法院 羅明才 行程 陳亭妃 韓國瑜

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