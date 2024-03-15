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院會開天窗主因非韓國瑜 媒體人揭現場1狀況轟立委丟臉：這種素質還好意思嗆聲

立院議程開天窗主因非韓國瑜 媒體人轟立委丟臉：這種素質還好意思嗆聲

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立委郭國文（右一）等今天舉行記者會批評立法院長韓國瑜（左）剝奪他們的質詢權，並直奔院長室理論，韓國瑜隨後進入辦公室進行閉門溝通。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委郭國文（右一）等今天舉行記者會批評立法院長韓國瑜（左）剝奪他們的質詢權，並直奔院長室理論，韓國瑜隨後進入辦公室進行閉門溝通。記者潘俊宏／攝影

立法院會今（15）日下午因多名藍綠立委經立法院長韓國瑜唱名三次未到，韓國瑜遂宣布散會，民進黨立委衝至院長室抗議質詢權遭剝奪，韓辦則強調遵照議事規則處理。媒體人黃揚明表示整起烏龍事件的罪魁禍首並非韓國瑜，而是除了韓之外「沒有一個立委到場」，讓他痛批「這種問政素質，還好意思嗆聲說主席為什麼不休息等人」。

立院今天下午輪到經濟組立委質詢，由於民進黨立委陳亭妃臨時改書面報告，接下來的國民黨立委羅明才來不及趕赴議場，韓國瑜一路唱名下午應該質詢的委員後，就宣布休息，導致後續所有立委都來不及到場質詢。

綠營立委為此跳腳，甚至衝到院長室理論，抗議韓國瑜剝奪質詢權；對於遭點名是開天窗起因，民進黨立委陳亭妃表示中午12時即告知改為書面質詢，她反問「這兩個半小時，議事組都無作為，都無法通知其他的立委注意時間嗎」，喊冤自己也是議程大亂的受害者

對此，韓國瑜辦公室發聲明，強調持平主持議事，落實議事規則，願意協助儘速邀集三個黨團總召協商，尋求妥適處理方式。

針對立院議程開天窗的烏龍事件，黃揚明表示，正常的狀況，當天排定質詢的立委應自行到議場待命，但實際上立委都會先粗估自己質詢的時間，等前一位上台才進議場待命，「因此大部份時間議場內都是空蕩蕩的，僅有小貓兩三隻在場」。

黃提到，以前碰到這種狀況，院長可能會先喊休息，方便不在議場的立委趕場，此次立委抗議反而突顯「以前立院給人方便，現在被當隨便的荒謬場面」。

一篇臉書貼文罵不夠，黃揚明接著又發一篇文章直言「議場內烏龍事件的肇事主因，不是韓國瑜」，他指出只要有一名立委在場，並且提出先休息的請求，就可以避免整起烏龍事件。

但事與願違，黃揚明表示開會是立委的法定義務，但除了韓國瑜以外沒有一個立委到場，讓他怒轟「這種問政素質，還好意思嗆聲說主席為什麼不休息等人」、「犯了錯，不知檢討，還一味指責他人，真是丟臉」。

立法院今天進行經濟組質詢，下午場兩時三十分開始開會，但由於第一位質詢委員陳亭妃改成書面詢答，後面質詢委員也未提早進場準備，而現場立法院長韓國瑜（上排右一）依序將下午場質詢立委都宣讀完後沒人到場，隨即宣布散會，整個過程不到十分鐘。立委洪申翰（下排左）、邱志偉（下排右）向韓國瑜抗議。記者葉信菉／攝影
立法院今天進行經濟組質詢，下午場兩時三十分開始開會，但由於第一位質詢委員陳亭妃改成書面詢答，後面質詢委員也未提早進場準備，而現場立法院長韓國瑜（上排右一）依序將下午場質詢立委都宣讀完後沒人到場，隨即宣布散會，整個過程不到十分鐘。立委洪申翰（下排左）、邱志偉（下排右）向韓國瑜抗議。記者葉信菉／攝影

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