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籲藍推不在籍投票「先問國台辦」 綠委：兩岸現況難適用

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委提出「不在籍投票法」草案，擬推動總統大選採行不在籍投票。圖為2024總統大選投票日，選民投下選票。圖／本報資料照片
國民黨立委提出「不在籍投票法」草案，擬推動總統大選採行不在籍投票。圖為2024總統大選投票日，選民投下選票。圖／本報資料照片

「兩岸狀況國際罕見，不在籍投票不能類比國際！」民進黨立委吳思瑤指出，依據中國國安法等相關規範，是可以將不支持中國意見的台灣選民抓走，因此不在籍投票不可行；民進黨立委鍾佳濱受訪時說，其他國家沒有像中國一樣要併吞台灣，像是俄羅斯干涉美國選舉的狀況不能與兩岸比，且憲法規定投票要返國，若要修不在籍投票就要修憲。

但藍委林思銘受訪時說，台商到中國做生意，還是相當愛國，希望民進黨別對國民那麼沒信心；學者曲兆祥則指出，其他國家也有各自特殊狀況，不能因為做不到，就限制人民行使公民權。至於修憲的「返國」投票也可以討論，曲兆祥強調，若沒有共識可依法申請憲法裁決。

陳建仁肯定公民權

國民黨近日多位立委提案，盼推動總統大選適用「不在籍投票」並開放境外通訊投票，但行政院長陳建仁回應說，投票是公民權，受到憲法跟法律的保障，一定確保投票的公正性與秘密投票，而且要使所有的選務能夠得到社會的信任，使得選舉結果具有正確性與公平性。

他說，如果要「不在籍投票」，必須要在選務的加強，以及如何達成選舉的秘密性、正確性跟公平性來研議，所以目前行政院並沒有這方面的規劃。鍾佳濱強調，如果要在中國境內，也就是中華民國非自由地區境內行使中華民國公民的投票權，必須將選票寄過去，但以總統票為例，選票上印有中華民國，恐怕很難寄到對岸去。

在中國難投台灣票

鍾佳濱呼籲，國民黨應先去問國台辦是否同意「中華民國人民在大陸地區，就印有中華民國總統字樣的選票進行圈選」。吳思瑤另說，境外投票在中國怎麼設投票所？各國在中國投票的所在地就是設在自己的使領館，但中國同意台灣設使領館嗎？民進黨立委吳思瑤令說，若依據中國國安法規定，可將不支持中國的人抓走，恐讓在中投票台人受到威脅。

「政府不能讓國人投票陷入危險！」民進黨立委林楚茵受訪時則說，中國在其他國家設立祕密警察局有前例，不論是南韓或美國都時有所聞，而這些秘密警察局到底有什麼任務？會不會就是在監控這些國家的中國或台灣人士？也很難說。她直言，中國可以利用錯假資訊、在地協力者來跨境影響台灣選舉，如果開放境外選舉，就更是門戶洞開，讓中國更輕鬆來介入。

兩岸局勢特殊

鍾佳濱受訪時說，我國《憲法增修條文》規定，「我國」的「自由地區」人民，要「返國」才能投票，因此原本不在籍投票是要解決的是國內因工作、就學無法返回戶籍地的族群無法投票的狀況，從來沒有涉及國外選民不在籍投票，若國外選民要在國外投我國總統，就必須要修憲。

對國人太沒信心

國民黨立委林思銘受訪時則說，《憲法增修條文》第2條之1是說：「返國投票以法律定之」，因此國民黨現在就在推《不在籍投票法》相關草案，他認為並沒有違憲。針對「兩岸局勢不同其他國家」的部分，他呼籲民進黨要對國人有信心，台商都可以去中國做生意了，不會輕易受到中國影響投票行為。

他也呼籲民進黨，不要一下就否定境外不在籍投票的可能性，若在中國投票有疑慮也要先試著溝通看看，不要直接全盤否定。

學者呼籲釋憲

師大政研所教授曲兆祥受訪時直言，不能因為行政技巧不夠，政府就阻止人民行使公民權。他說，人民權利執行過程中可能遇到很多問題，但政府應該盡力保障，「不能拿來當作剝奪公民權的藉口」，否則當初國民黨專制時期，用「匪諜」扣很多人帽子就是合理的。

因此，他認為，「兩岸局勢不同其他國家」與「祕密警察」都是藉口，難道其他國家沒有各自特殊的局勢？至於憲法條文中有「返國」則可以討論，如果出國前先投票可以嗎？他說，「返國」的定義可嚴可寬，但不應該排除任何可能性，如果覺得有爭議，就應該按照法律，將此狀況送到司法院的「憲法法庭」裁定，而不是直接說不行就不做。


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