【重磅快評】不在籍投票涉介選？先問問游錫堃、蘇貞昌

藍委近日提出總統副總統選舉罷免法修正草案，將不在籍投票納入，綠委火力全開反對，行政院陳建仁也說「沒有規劃」，綠營所持理由是修法草案違憲、危險又不可信，還問「國台辦是否同意印有中華民國總統的選票寄送到對岸？」但有意思的是，不在籍投票是綠營老早提出的主張，游錫堃、蘇貞昌擔任行政院長時都曾表態支持。同樣是民進黨執政，彼時怎麼不提違憲、危險？

國民黨立委陳菁徽等人提出總統副總統選舉罷免法修正草案，將不在籍投票納入；立委許宇甄、王鴻薇、國民黨發言人楊智伃上午舉行記者會，指民進黨阻擋不在籍投票，以中共介選試圖抹紅國民黨，根本是老狗玩不出新把戲；如果不在籍投票會讓中共介選，請問美國、日本、韓國甚至跟中共衝突的印度及菲律賓，都有不在籍投票，為什麼都不擔心中共介選？

針對在野陣營強推不在籍投票納入總統選舉，行政院則提修法草案限縮以對事不對人的公投優先為對案，宣稱採行移轉投票，作業成本相對可承受，安全性、可信度也可以受到信賴，但被界譏為「閹割版」的不在籍投票。民進黨的作法根本只想敷衍，完全對不起「民主」、「進步」的黨名。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤及立委鍾佳濱整理反對不在籍投票修法的理由，包括不在籍投票違憲、通訊投票或境外投票有相當高技術門檻要克服、選務投入成本提升由全民埋單、為境外勢力公然介選大開方便之門、如何在大陸地區設投開票所等五項。

綠委洋洋灑灑整理五大反對不在籍投票的理由，與昔日強力捍衛投票權的身影對比，彷彿是兩個完全不同的政黨；其實藍綠都曾在不在籍投票修法有所著墨，例如，2007年民進黨執政時，藍委丁守中就曾提出「不在籍投票法草案」，結果綠營發動甲級動員阻擋。

在丁守中提案之前，綠委張旭成、湯金全等人也曾提出通訊投票法草案，他們的訴求都是保障投票當日無法在戶籍所在地投票的選舉人之投票權，範圍也包括海外及大陸台商，和今天藍委的版本殊無二致。昔日民進黨努力保障人民的投票權，同樣主張的提案，今天卻變成為中共介選的方便之門，寧非怪哉？

更甚者，扁政府時代的行政院長游錫堃及蘇貞昌都曾表態支持不在籍投票，游表示只要技術能克服，行政院願意朝建立不在籍投票制度方向發展；蘇接受質詢時也曾表態支持。吳思瑤及鍾佳濱臚列五大理由反對之前，要不要先問問游錫堃及蘇貞昌？

不在籍投票的種類不少，包括提前投票、特殊投票站投票、海上投票、郵遞投票、代理人投票、電子投票等等，型態不一而足，各有其優劣及適用情境，有心為之，技術及成本都可以克服、討論，更可借重國外經驗。只是，綠委為遂行阻擋的目的，刻意限縮聚焦大陸地區設投開票所的可能性，憑空製造推動障礙，目的只想抹紅在野黨，如果抹紅有理，昔日的蘇貞昌、游錫堃豈非是附和中共介選的始祖？