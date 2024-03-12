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陸配申請定居 綠委提案增入籍宣誓
國民黨立委提案陸配入籍應從原先的六年放寬為四年，引發爭議。民進黨立委黃捷認為，既然陸配放棄中國國籍有困難，因此提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例」部分條文修正草案，新增「經入籍宣誓」、「具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識」，作為申請定居之必要條件。
黃捷昨天已送案，她表示，該提案新增中配入籍需宣誓放棄中國公民身分並效忠台灣，也需和外配一樣經過考試。另外，在她的版本中，宣誓具法律效力，違反會被註銷戶籍。
黃捷提出預擬的「入籍宣誓」誓詞為：本人完全放棄以前所屬大陸地區之公民資格及其基本權利和義務。同時承諾成為台灣地區人民後，將捍衛其民主與自由，恪遵憲法及法律，善盡公民義務。大陸地區人民宣誓後，分別於誓詞上簽名、蓋章，送內政部存查。
修正草案條文指出，因聽覺或語言障礙而無法朗讀誓詞或簽名者，得命其閱讀誓詞或以台灣手語、文字陳述，以代朗讀。此外，大陸地區人民經依本法入籍宣誓在台灣地區定居，違反本法第三十三條、第三十三條之一，或違反反滲透法第三條至第六條，由戶政機關註銷其台灣地區之戶籍登記。
國民黨立委黃健豪質疑，此案涉及兩岸人民關係條例及憲法，牽涉層面廣，請先提完整法案。沒道理陸配要被排除在國民之外，除非兩岸禁止通婚。
【特派記者廖士鋒／北京報導】金門漁船案兩岸談判破局後，陸方代表稱「相關後果由民進黨當局負責」即返陸。大陸紅十字會常務副會長王可昨強調，人道問題一定要重視，並稱事件現況「誰都不願意看到」，相信會找到一個好的方式（解決）。
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