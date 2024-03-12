不在籍投票／綠憂在陸投票意志受干擾 朱立倫批荒謬

國民黨為推動不在籍投票與民進黨交鋒。中選會主委李進勇昨表示，選制的變動，要確保選舉人的自由意志與投票祕密。國安局長蔡明彥在立法院表示，依照「反滲透法」，對岸完全符合敵對國家的定義，國人在當地進行通訊投票，能否按自由意志投票，需要討論。國民黨主席朱立倫則反批民進黨荒謬。

行政院長陳建仁則表示，不在籍投票需好好研議，如何確保公民權益、確保祕密投票、選務的安全性、選舉的公正性和正確性，得到社會的信任。

立法院內政委員會昨邀李進勇列席業務報告並備詢。國民黨立委提案「不在籍投票」草案，包含開放境外通訊投票，引發民進黨批評是為北京介選開後門。李進勇表示，民主國家選舉近年遭受境外勢力介選，是很大的挑戰。

李進勇表示，選舉重要的是維護投票人在自由意志下行使投票權，投票的祕密也要受到嚴密保護，各種不同方式的不在籍投票，都必須考慮這些因素。「全國性不在籍公投法」草案已送到立法院，盼在這屆完成立法。

蔡明彥表示，從國安角度言，有資安、自由意志兩個風險必須顧慮。不在籍投票國外有很多作法，對於通訊投票有無資安疑慮，投票意志是否受到干擾、是否排除中國大陸？他尊重相關部會討論。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，通訊投票和海外投票已經違憲，國民黨要提案，應先修憲，民進黨僅能接受移轉投票。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，民進黨別做賊心虛，勇敢面對民意，應正視並面對。

朱立倫質疑，全世界主要民主國家都推行不在籍投票，台灣有近百萬人在海外工作，更有數百萬人不在戶籍地工作，每到選舉只能返鄉投票，完全不符合民主制度與精神。他說，民進黨在野時力推不在籍投票，現在執政卻反對，「是害怕這些票不投給他們」，根本是政治算計，剝奪民眾民主權利才是違憲。

此外，中選會委員會議已通過，全國性公投電子連署系統將於四月十日上線。李進勇表示，中選會將舉行記者會對外說明，上線初期會先供民眾測試。

中選會日前受理的「廢止義務役一年役期」公投提案，將在三月十五日舉行聽證；若補正後經中選會審核通過，將可望成為首個適用電子連署的公投案。