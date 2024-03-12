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NCC業務報告 在野轟「文抄公」

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
NCC主委陳耀祥（圖）昨天赴交通委員會備詢，藍、白立委抨擊NCC提出的字業務報告內容中，竟有約七成照抄去年報告的舊內容。圖／聯合報系資料照片
NCC主委陳耀祥（圖）昨天赴交通委員會備詢，藍、白立委抨擊NCC提出的字業務報告內容中，竟有約七成照抄去年報告的舊內容。圖／聯合報系資料照片

立法院新會期，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）主委陳耀祥昨天首次赴交通委員會備詢，就被在野黨立委叮得滿頭包。藍、白立委抨擊ＮＣＣ提出的一萬三千字業務報告內容中，竟有九千三百字、約七成照抄去年報告的舊內容，既無法反映ＮＣＣ過去一年的工作成果，也不知道今年計畫。交委會也通過臨時提案，要求ＮＣＣ須在一個月內，重新撰寫一份詳盡報告，交付國會。

陳耀祥指出，「ＮＣＣ是監理機關，很多業務本來就會延續，最近也有成立網際網路傳播辦公室，報告還是有新的內容，還有國際交流活動。」對於業務報告部分，他認為沒有重寫問題，「委員有需要了解更多詳細內容，需要補充報告也可以。」

針對陳耀祥的去留，國民黨立委林德福質詢，「假設立法院提名審查難產，無法產生新的委員，請問陳主委是否還要請辭返回校園教書？」陳耀祥回應「我不想繼續留」，強調任期七月屆滿，將回台北大學任教。

陳耀祥昨兩項報告，一是「業務概況」報告，另一是「廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況」專案報告；但兩份報告均大量引用過往的報告內容，少數更新的部分，幾乎是ＮＣＣ官員出國考察行程。

民眾黨立委林國成指出，ＮＣＣ業務報告內容幾乎都是舊的，「整份報告一萬三千字，有九千多字都是去年報告用詞，ＮＣＣ所有官員國文這麼差嗎？換個形容詞、用詞不很好嗎？」國民黨立委黃健豪也說，專案報告內容只是把法條放上去，「哪一家換照內容都沒有，那乾脆ＮＣＣ發個LINE給我們，叫我們自己去翻閱文件好了。」

藍、白立委都質疑，兩份報告內容，不但新內容少之又少，就連該報告的內容也都「避重就輕」，搔不到癢處，交委會召委陳雪生更直接要求ＮＣＣ不要再當「文抄公」，「給點新的東西，不要把那些清朝、明朝的東西都寫進來」。在野黨立委紛紛要求退回ＮＣＣ報告，僅民進黨立委李昆澤許智傑幫ＮＣＣ打圓場。

ＮＣＣ包括陳耀祥在內，有四位委員任期將在七月卅一日屆滿，近日有立委提議由ＮＣＣ現任副主委翁柏宗擔任下一屆主委，陳耀祥表示，「人事提名是院長權力，不方便回答。」

國民黨 李昆澤 林德福 立法院 許智傑 陳耀祥 陳雪生 黃健豪

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