新聞眼／兩岸因素 不應成拖延立法擋箭牌

印尼日前才舉行五年一度的總統及議會大選，被稱為「全球史上最大規模單日投票」，不僅國內選民參與，約一七五萬名海外居民也共襄盛舉。南韓第廿二屆國會議員選舉預計四月十日舉行，據悉駐台北韓國代表部也早一步完成南韓僑民的海外投票。

「不在籍投票」不是什麼新創制度，在民主國家屢見不鮮。台灣雖研議多年，民進黨政府卻視為畏途。行政院今年二月下旬通過的「全國性公民投票不在籍投票法」草案，還待立法院審議，但也僅是針對政策性質的「公民投票」，而非對人的「選舉」，且未擴及「通訊投票」，僅先試行「移轉投票」，一切都還在「循序漸進、逐步推動」中。

我國在立法院推動不在籍投票立法可追溯至二○○三年，仍是只聞樓梯響，不見人下樓，永遠卡在「中國因素」。

兩岸關係特殊，大陸非民主自由的情況固應考慮，但為充分保障公民選舉權，也不能因為「中國因素」就裹足不前。

況且，不在籍投票非常多元，包括通訊投票、代理投票、提前投票、指定投票所投票、移轉投票等方式，民進黨單單挑出「通訊投票」批評，還酸溜溜地質疑國民黨立委所提法案是「中國想要的版本」，不知是何居心？

事實上，陳水扁執政時期，游錫堃、蘇貞昌兩任行政院長都曾表態支持不在籍投票，甚至綠營前立委張旭成、湯金全等人都曾有相關提案。換了位子就換了腦袋，在野黨提案就是洪水猛獸，只有民進黨所提法案才是抗中保台？

不在籍投票可以避免每到選舉，數以十萬或百萬計的選民就必須「返鄉投票」，更能充分保障人民參政權；退萬步言，縱使在大陸行使通訊投票仍有難處，至少在國內、非大陸的海外，都沒有不能實施的藉口。若把對岸的因素，當作無限期拖延立法的擋箭牌，民進黨實在愧對「民主進步」的黨名。