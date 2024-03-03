立院委員會攻防戰…白委與藍綠不熟 提案陷困境

立法院八個委員會召委選舉出爐，民眾黨團八席立委一致支持國民黨團候選人。民眾黨主席柯文哲表示，初期一定跟國民黨合作，確保法案通過，柯的說法映照民眾黨國會困局，雖然民眾黨八席立委被稱為關鍵第三勢力，但關鍵少數要個別提案，卻不容易。

依照立法院議事運作規定，立法委員提出之法律案，應有十五人以上之連署；其他提案，除另有規定外，應有十人以上之連署。亦即，民眾黨八席立委的個人提案，若無法獲得他黨立委連署，連基本門檻都無法達到。

民眾黨立委的提案可以用黨團名義提出，如此就可以迴避掉連署人數的問題；但若無法取得黨團共識，立委的個別主張，就很難以黨團名義提出。

到二月底為止，民眾黨八席立委中仍有六席提案數掛零，唯二有提案的則是黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊，不過「雙黃」分別有的六項提案，其實也就是黨團版提案。

據了解，由於民眾黨與藍綠立委不熟，要找到十五人連署相當困難，因此許多民眾黨立委乾脆不自己提，改為透過黨團提案。而目前民眾黨團提案大多為「雙黃」共提，主要是先把優先法案送出去，個別立委提案還在研究、送案當中。

相較於民眾黨立委，長期配合國民黨團運作的無黨籍立委高金素梅就沒有找不到人連署的困擾，這個會期不但獲藍營禮讓出任內政委員會召委，迄今已和藍委聯名提出兩項提案，不愁沒有個人業績。