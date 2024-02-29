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交委會召委禮讓白？ 藍基層炸鍋

聯合報／ 記者鄭媁屈彥辰林銘翰歐陽良盈／台北報導
國民黨近日為是否禮讓一席召委給民眾黨，雜音不斷，長期在交委會耕耘的陳雪生也成了話題焦點。圖／聯合報系資料照片
國民黨近日為是否禮讓一席召委給民眾黨，雜音不斷，長期在交委會耕耘的陳雪生也成了話題焦點。圖／聯合報系資料照片

立法院今天舉行召委選舉藍白是否合作，引發關注。八個常設委員會中，民進黨團預估將各取得一席召委；傳出國民黨團禮讓交通委員會給民眾黨團的可能性高，曾任多屆交委會召委的國民黨立委陳雪生表示，會遵照黨團意見；但藍營基層對於禮讓白營反應炸鍋，也有藍營立委強調「唯一支持陳雪生」，結果仍有變數。

國民黨團今早將舉行黨團會議，預計將凝聚共識。民眾黨團總召黃國昌昨說，感謝國民黨善意，今早會再開會討論。民進黨團總召柯建銘則說，民進黨團就是「隔山觀虎鬥」，今天召委選舉過後，立法院才要正式開始，準備為朝野攻防拉開序幕。

立法院八個常設委員會，各有兩席召委，以藍綠立委席次相當的情況，原本可望在八個委員會各拿下一席召委，但因國民黨團日前決議禮讓民眾黨團一席召委，引發黨內立委不同意見，成為今天召委選舉的看點。

國民黨團首席副書記長林思銘昨表示，民眾黨是否真的會就各項議題與國民黨充分合作，尚有不確定之處，不過，既然黨團表決過，還是要依照黨團大會決議執行。

國民黨立委徐巧芯說，禮讓一席給白營的原因是，黨團提到五十二加二席是脆弱多數，希望院會表決時能更爭取到民眾黨支持；以她對民眾黨的了解，黃國昌已說「禮讓與否，不會成為支持國民黨的條件」，若是這樣，最初善意是否能達到目的不得而知，希望多加考量。

交通委員會的國民黨立委黃健豪也說「唯一支持陳雪生」，但仍要尊重今天黨團大會決議。徐巧芯提到，黨內很多人覺得「可以禮讓，但不要禮讓到自己的委員會」；她也認為不需要禮讓，最怕是讓到她的委員會，很難向選民交代。

徐巧芯說，她會支持黨團決定，但如果真要禮讓交通委員會給民眾黨立委林國成，林對於國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）人事案、中天案的看法，是否與國民黨相同？應審慎考慮；不過，在自己的外交及國防委員會，她支持同黨立委馬文君擔任召委。

黃國昌說，他昨天與國民黨團總召傅崐萁有通話，感謝國民黨善意，民眾黨一定會不分黨派，共同合作促進福國利民法案、監督執政黨；關於召委事宜，民眾黨今早會再開會討論。

柯建銘昨受訪時表示，召委選舉不具任何意義，並非藍白就此徹底合在一起；藍白兩黨有基本的核心衝突問題，各自都想要消滅對方，根本就是「與虎謀皮、爾虞我詐」。

民進黨團幹事長吳思瑤昨質疑，傳出國民黨團打算禮讓交通委員會的召委，這樣的讓步非常大，難道是民眾黨團先前在立法院正副院長選舉，以不投票暗助現任院長韓國瑜的厚禮？藍白兩黨眼中只有政治利益，完全沒有全民福祉。

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