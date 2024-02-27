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韓國瑜掌民主基金會 恐有角力

聯合報／ 記者林銘翰張睿廷歐陽良盈／台北報導
財團法人台灣民主基金會3月改組，董事長依往例由立法院長出任，立法院長韓國瑜（圖）接任是否有變數，引發外界關注。聯合報系資料照片
財團法人台灣民主基金會3月改組，董事長依往例由立法院長出任，立法院長韓國瑜（圖）接任是否有變數，引發外界關注。聯合報系資料照片

財團法人台灣民主基金會預計三月改組，董事長依往例由立法院長出任，但政府掌握五席董事，在藍綠國會席次相當之下，立法院長韓國瑜要順利當上董事長，恐須一番角力。國民黨立委林德福昨指出，過去都是立法院長擔任民主基金會董事長，「照慣例就好，民進黨別再搞有的沒有的」。

民主基金會董事會由十三位至十七位董事組成，董事人選包含產、官、學、政黨代表及非政府組織人士，依立法院席次比例分配；本屆新國會，藍綠席次幾近平手，但總統府秘書長、外交部長與各界代表共五席是政府掌握，韓國瑜能否順利當上董事長，仍有變數。

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰昨天說，確實依照相關規範，民主基金會的董事長，就是由立法院長擔任，但過去在前總統馬英九執政時期，民主基金會被用作兩岸統合工作，當時公民社會就多所詬病，直到二○一六年蔡英文總統上台以後，民主基金會才調整方向，加深與民主國家在民主事務、工作的互動，也與國際公民社會產生更多連結。

洪申翰說，韓擔任立法院長以來，公民社會團體提出擔憂，希望未來民主基金會的運作，可保持在對的方向及路徑，不要再走回頭路。

林德福則指出，過去都是立法院長擔任民主基金會董事長，按照慣例就好，韓國瑜絕對是適合人選，只是尚未完全展現其外交能力；只要讓韓國瑜跟外國使節接觸，必定會讓人刮目相看。國民黨立委張嘉郡也說，韓國瑜外文能力優秀，了解中華歷史文化，絕對適任民主基金會董事長。

民眾黨立法院黨團幹事長吳春城也認為，既然有慣例就按照慣例，如果不按照慣例，也要有特別的理由和說明。他說，看不出韓國瑜有什麼不合適的地方，「如果韓國瑜不適合，那以前的人應該都不適合」。至於韓國瑜跟大陸關係良好遭質疑，他則反問：「難道都要找對大陸陌生，關係疏遠的大陸絕緣體來擔任嗎？」

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