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觀察站／黃國昌拋動向吹皺春水 藍白合又生變數

聯合報／ 本報記者陳舜協
民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示會在2026年九合一選舉出戰百里侯。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示會在2026年九合一選舉出戰百里侯。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨接受電台專訪，鬆口表示會在二○二六年九合一選舉出戰百里侯，還未擇定戰場，但「新北市絕對是選項」。這番說法不僅吹皺一池春水，也讓國民黨立法院黨團總召傅崐萁前天才開心宣布「藍白合」露出曙光，恐又生變數，凶多吉少。

什麼是「藍白合」的曙光？說穿了，不過是出席共識營的國民黨立委，經投票後多數同意授權讓傅崐萁、黨團書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘去跟民眾黨團洽談立院合作事宜，包括是否禮讓立院常設委員會召委席次都能談。由於一度傳出國民黨團投票同意禮讓一席召委給民眾黨團，逼得也出席共識營的國民黨主席朱立倫急忙澄清「召委也可以談，沒有說一定要怎麼樣」。

朱立倫忙不迭出面澄清，主要是因為對國民黨來說，「藍白合」的矛盾不僅來自藍營內部，也在外部，不得不審慎應對。

在內部矛盾部分，傅崐萁被傳對「國民黨主席」抱持高度興趣，自始即高度期待「藍白合」；但洪孟楷在內的國民黨年輕世代則認為，政黨的主體性更重要。在外部矛盾部分，洪孟楷、張嘉郡多位現任藍營立委極可能投入二○二六年縣市首長選舉，自然極力避免黃國昌、黃珊珊藉召委席次壯大自身實力，也因此，傅崐萁、洪孟楷、林思銘在是否禮讓民眾黨召委席次的問題上，出現「一個席次，各自表述」情況。

傅崐萁好不容易取得黨團授權去談「藍白合」，黃國昌先擺出高姿態，昨天更說白了兩年後將參戰百里侯，且「新北市絕對是選項」，甚至桃園、新竹也在考慮之中。藍白此時合作，日後恐成對手，難怪國民黨前秘書長李乾龍直言「藍白合」是白日夢。一旦合作對象變成「假想敵」，才剛露出曙光的「藍白合」，已經凶多吉少。

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