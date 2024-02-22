吳子嘉爆柯文哲對黃國昌失望改親上陣 黃珊珊也未挺「有內幕」

立法院開議第一天，民進黨立委黃捷與國民黨立委徐巧芯為搶麥克風爆發衝突，讓《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，民眾黨的八席立委似乎在近期的立院的活動中沒有表演空間，並稱民眾黨主席柯文哲頻頻現身立法院是「黔驢技窮」，且因為對民眾黨一級戰將黃國昌失望，就連一周也等不了，直接前往立院爭取民眾黨曝光的機會。

吳子嘉昨(21)日在政論節目《關鍵時刻》中表示，民眾黨在近期立院的重要活動中沒有表演的空間，藍綠兩黨年輕立委的戰力，都遠超過民眾黨的八席立委。而柯文哲目前比較像是「黔驢技窮」，對立法院的運作完全沒有介入的空間。

立法院日前開議，黃捷（前左二）和徐巧芯（前排左二）兩人爆發口角。記者杜建重／攝影

面對柯文哲近期頻繁在立法院現身，吳子嘉則說，柯文哲對黃國昌失望，甚至連一周的時間都耐不住，頻頻現身立法院；也批評黃國昌根本無心於國家大事，只在乎畫面和流量，待柯文哲親自出馬後，立院一戰的成敗變成柯文哲要負責。他並指黃珊珊在黃國昌召開食安問題朝野協商時並未現身，是因為知道黃國昌在打假球，只為糊弄柯文哲。

談及楊寶楨請辭，吳子嘉更批評是因為民眾黨沒格局，讓人才之間的關係變緊張，且在選後柯文哲似乎罩不住各種人事安排，太偏向陳智菡，若是哪一天陳智菡宣布要開除黃國昌的黨籍，他也不會太意外。