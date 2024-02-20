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冷眼集／團拜結束就開戰 3黨過招熱身

聯合報／ 本報記者屈彥辰侯俐安
立法院長韓國瑜（前排中）昨天與民進黨團總召柯建銘（左起）、副院長江啟臣、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團副總召黃珊珊等人出席113年新春團拜。記者蘇健忠／攝影
立法院長韓國瑜（前排中）昨天與民進黨團總召柯建銘（左起）、副院長江啟臣、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團副總召黃珊珊等人出席113年新春團拜。記者蘇健忠／攝影

國會開春後昨首次朝野協商，民眾黨立法院黨團總召黃國昌一人扭轉全局，提出「加開院會」，試圖營造「超越藍綠」態勢，卻因藍綠皆未埋單，反倒讓食安專案報告被延宕。三黨不過半的新國會，讓民眾黨扮關鍵少數；但訴求的合理性，也會在攻防中被放大鏡檢視。

立法院昨天上午新春團拜，立法院長韓國瑜直指立法院是國家火車頭，要為引擎添滿動力，並強調三黨不過半的另個角度，是代表台灣社會多元聲音；民進黨團總召柯建銘則提出「新春三願」，期盼朝野攻而不破、對話代替對抗、很多事適可而止，希望一團和氣，別「走下電梯就開幹」。

不過，隨後上演的朝野協商卻急轉直下。面對春節瘦肉精疑雲至今未解，以及民進黨執政八年瘦肉精、日本福島食品等事件，藍綠白本來已有共識在今天進行食安專案報告，韓國瑜在協商時更一度釋出善意，讓民眾黨增加一個質詢名額，雖被柯建銘擋下，但最後因黃國昌一句「拒簽結論」，令原本今天應登場的食安專案報告被延宕。

新國會今開議，行政院長陳建仁率部會首長進行施政報告將充滿變數，民眾黨提出將在明天加開院會進行食安報告，民進黨已表態不同意；國民黨是否埋單、甚至另外出招，將成關鍵。民眾黨勢必將以「藍綠聯手」喊冤，但「提前兩天」質詢的要求是否正當、有力，未必站得住腳。

糾結七十分鐘的朝野協商都忽略了，相較於如何磨刀霍霍質詢陳建仁，五二○後，與新閣揆在總質詢時直球對決，才是關鍵。如今的三黨過招，才只是熱身。

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