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藍綠齊批黃國昌「做秀太矯情」

聯合報／ 記者林銘翰屈彥辰侯俐安歐陽良盈／台北報導
立法院長韓國瑜昨天邀集各黨團代表共同協商，就邀請行政院長陳建仁至立法院針對食安議題專案報告進行討論，民眾黨團總召黃國昌（圖）堅持周三加開院會，不願在共識上簽字，協商破局。記者胡經周／攝影
立法院長韓國瑜昨天邀集各黨團代表共同協商，就邀請行政院長陳建仁至立法院針對食安議題專案報告進行討論，民眾黨團總召黃國昌（圖）堅持周三加開院會，不願在共識上簽字，協商破局。記者胡經周／攝影

立法院長韓國瑜昨天召集黨團協商，民眾黨團總召黃國昌堅持加開院會，朝野立委無法達成共識，最終以破局收場，藍綠兩大黨齊批民眾黨。國民黨團總召傅崐萁表示，立法院是為全民爭取權益的地方，不是武道場，更不是秀場；民進黨團總召柯建銘則說，「不要再做戲，太矯情了。」

民眾黨團隨後舉行記者會，黃國昌指出，加開院會案例不勝枚舉，沒必要用違反事實的理由拒絕。第十屆第八會期協商的開議日是二○二三年九月廿二日，該次院會即在隔天九月廿三日加開院會，針對專案進口蛋邀請行政院長進行專案報告。

黃國昌再指，第十屆第四會期協商的開議日是二○二一年九月十七日，而該次院會在九月廿二日、九月廿三日加開院會，針對疫苗和防疫邀請行政院長專案報告。

民進黨團舉行黨團會議，柯建銘表示，有關在野黨提出食安專案報告，食安專案報告朝野協商，民眾黨沒有簽名，如果要列在討論事項，還要等一個月才可表決，「問題可大了」，呼籲民眾黨團不要在小事上堅持，可以有些聲量，「但是不要再做戲、太矯情」。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，兩大黨都希望食安報告優先，如果民眾黨堅持要加開院會，依照程序就是要在院會表決，「如果表決不成要協商，還有一個月的冷凍期，不只是一天、兩天，有可能會延宕一個月」，如果昨天沒有這種英雄主義、莫須有的堅持，食安專案在今天就可以上路、周五總質詢，這是皆大歡喜。

國民黨團也在下午舉行黨團會議，傅崐萁指出，立法院是為全民爭取權益的地方，不是武道場，更不是秀場。所有議事排得非常清楚，非常遺憾因為小事，影響二三○○萬人的權益。

國民黨立委王鴻薇也批評，民眾黨團本末倒置，不簽協商結論，以展現並非藍綠說了算，這是讓專案報告無疾而終，這是民眾黨團要的嗎？如果無法專案報告，就是民眾黨團該負責。

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