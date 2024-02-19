臨時會之亂！王金平「這決定」救了一命 沈富雄：韓國瑜表演得非常好

國產豬瘦肉精風波，立法院國民黨團提出17日加開臨時會，邀請行政院長陳建仁進行專案報告，遭立法院長韓國瑜否決，今（19日）才召集朝野各黨團進行協商。對此，前立委沈富雄也說，前立法院長王金平推薦周萬來擔任秘書長，這項決定救了韓國瑜。

立法院尚未開議，新會期就已風波不斷，國民黨團總召傅崐萁日前提出17日加開臨時會，要求行政院長陳建仁針對台糖瘦肉精風波提出食安專報，但引發「違憲」爭議，而韓國瑜最終也請各黨團在今日出席協商，意味否決傅崐萁主張的17日召開臨時會一事。

針對臨時會風波，沈富雄18日在節目《TVBS戰情室》中表示，王金平推薦周萬來擔任秘書長，幫助了韓國瑜，整個議事過程周就坐在韓旁邊，只要韓國瑜心中有所疑慮，周萬來眼神尾飄一下說「NO」，韓國就知道了，所以其實議事上將會是由周萬來掌控，「韓國瑜犯錯的機會非常少」。

不過沈富雄也說，韓國瑜這個年齡要改本性很難，民眾黨主席柯文哲也改不了。韓國瑜曉得人家一定在看他，對他有既成的印象，所以他很小心，「表演得非常好」。

另一方面，院長韓國瑜今召開朝野協商，朝野三黨對專案報告沒意見，不過對於接下來的總質詢時間，卻有不同想法，最後民眾黨團總召黃國昌拒簽協商結論，韓國瑜上任後首次協商破局。