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立院明開議 三黨傾向陳揆先報告食安

聯合報／ 記者鄭媁屈彥辰林銘翰／台北報導
行政院長陳建仁。圖／行政院提供
行政院長陳建仁。圖／行政院提供

立法院本會期明天開議，原排定邀請行政院長陳建仁率同各部會首長列席，進行施政方針及施政報告並備質詢，但針對台糖豬肉片被驗出瘦肉精風波，國民黨立院黨團要求邀請陳建仁就「民進黨政府執政八年所造成台灣食安問題總檢討」進行專案報告，立法院長韓國瑜今早將召集朝野黨團協商。

據了解，各黨團傾向邀請陳揆在開議後，先率相關部會首長針對食安專案報告。雖然具體時間，有待今天協商時拍板，但國民黨團總召傅崐萁日前已提到，請陳建仁做好廿日能來做專案報告的準備，亦即明天可望先由陳揆率相關官員進行食安專案報告後，再進行施政報告及總質詢。

國民黨立院黨團書記長洪孟楷說，食安重於一切。蔡政府八年食安總檢討專案報告關乎民生，也是國人所關心的，黨團堅持要求要有食安專報，讓國人安心。

民進黨團幹事長吳思瑤說，尊重大家共同的決定，不會把立場無限放大；人民很關心食安議題，站在監督政府的角度，民進黨團支持優先安排食安專案報告、把施政總質詢往後延。

民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，民眾黨團有收到黨團協商的開會通知單，食安既然是國人關注且重大的議題，民眾黨團樂見其成；期待透過行政院的完整報告，釐清行政機關食安把關作為。

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