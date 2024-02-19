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新聞眼／朝野新三國 搶攻前先防自爆

聯合報／ 本報記者鄭媁林河名
新國會將開議，全民對國會新氣象有高度期待。圖／聯合報系資料照
新國會將開議，全民對國會新氣象有高度期待。圖／聯合報系資料照

本屆立法院第一個會期明天開議，結構重組的新國會，朝野攻防正式登場。國會生態大洗牌，立院出現三黨不過半，藍綠白各有新面孔立委，且不乏「重砲級」戰將；但新國會表現，外界都盯著看，各黨立委在力求問政表現之餘，也要確保不犯錯，避免「自爆」，才不會未得分先失分。

新國會、新生態，但藍綠白三黨一開始皆有狀況。立法院正副院長選舉鬧得滿城風雨，民眾黨立委陳昭姿手指沾染印泥，引發廢票爭議；與民進黨間的電話門事件，除了意外燒出民進黨派系內鬥質疑，更讓藍綠對民眾黨的誠信大打折扣。

國民黨立院黨團總召傅崐萁強勢領軍，雖順利將「韓江配」送上正副龍頭寶座，卻因春節前台糖豬肉片爆出瘦肉精風波，傅崐萁要求立法院在開議前「召開臨時會」邀請行政院長陳建仁針對食安專案報告，引發「不懂議事規則」的違憲疑義。傅崐萁出招過急，鬧出烏龍，事後雖以「黨工誤植文書、民進黨抓語病」為由，卻已暴露議事攻防的軟肋，必須盡快設法補強。

民進黨團雖善於議事攻防，卻也因為繼續執政，不免流露驕氣。眼見藍營黨鞭出糗，民進黨立委林俊憲隨即反嗆要「邀台中市長盧秀燕至立法院委員會備詢」，依規定縱無不可，但不積極解決中央與地方檢驗歧異，還加深中央與地方互槓，連民進黨團總召柯建銘都直言「針對性太強」認為不宜，果然也引發藍營立委群起攻之，反批有違憲法賦予地方自治原則。

新國會開議，全民對國會新氣象有高度期待。朝野進入「新三國時代」，務求攻守有節，否則見獵心喜過了頭，隨時會翻車。

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