「陳韓會」有共識…擱置爭議案 民生法案優先

立法院周二開議，行政院長陳建仁昨天拜會立法院長韓國瑜與朝野黨團，行政、立法達成共識，未來將以民生法案優先，暫時擱置政治爭議議題。陳建仁表示，行政院會跟立法院全力合作，努力推進福國利民工作，韓國瑜則說，只要福國利民的事情，全力支持。

陳建仁昨上午率行政院副院長鄭文燦、秘書長李孟諺等人拜會立法院，韓國瑜、立法院副院長江啟臣、國民黨立委陳玉珍，及民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄到立院大門迎接陳揆。陳建仁、韓國瑜互道新年快樂，隨後行政、立法雙邊舉行約廿五分鐘的閉門會談。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤會後轉述，經過溝通互動後，很快達成優先處理民生需求的法案，爭議性議題先擱置的高度共識，會談過程非常順利。至於擱置爭議案由誰先提出，吳思瑤說，陳建仁與韓國瑜都有共識，韓國瑜提到民生議題優先，這跟陳建仁的主張相符，優先處理社會有共識、經濟發展、建設及民生需求的議案先處理，沒有誰先提出的問題，是彼此的默契。

鄭文燦在閉門會談時也表示，行政院會陸續將優先法案送進立法院，但具有爭議、衝突性的法案會暫時擱置，韓國瑜也對鄭文燦的說法表示認同。

陳建仁昨拜會民進黨團時，柯建銘當場強調，「我們這個團隊，要捍衛執政的價值」。陳揆拜會在野黨團後也說，面對新民意、新國會，行政團隊會好好思考，怎樣做得更好，他強調儘管現在是看守內閣，但未來三個月，行政團隊仍會戰戰兢兢全力以赴，讓下任內閣有很好的承接。

傅崐萁為臨時會爭議致歉

國民黨團日前提出召開臨時會，要求陳建仁就食安專案報告，但在非常會期間無法開臨時會，引發爭議。國民黨團總召傅崐萁昨表示，於憲法法定期間當中，當然不是臨時會，黨團成員在過年期間因兵荒馬亂，有誤植文書情形，會依相關規定懲處，「我們表達歉意」。